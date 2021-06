Piłka nożna. Ekstraklasowa inauguracja z Górnikiem Zabrze

Piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli przygotowania do rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy oraz Ligi Konferencji Europy (mecz II rundy eliminacyjnej z Chorwackim FK Osijek 22 lipca na Twardowskiego, a rewanż tydzień później) tradycyjnie od badań medycznych i testów wydolnościowych, a później przyszedł czas na treningi. W piątek i w sobotę portowcy najpierw ćwiczyć będą na siłowni, a popołudniu czeka ich trening piłkarski na boisku. W niedzielę przewidziano tylko zajęcia boiskowe.

Ekstraklasa S.A. ogłosiła terminarz rozgrywek ligowych na sezon 2021/2022. Pogoń na inaugurację 25 lipca zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Pierwszy mecz wyjazdowy szczecinianie zagrają między 31 lipca i 2 sierpnia z Wartą Poznań.

Departament Logistyki Rozgrywek przy ustalaniu terminarza rozważył i uwzględnił wszystkie uwagi zgłaszane w ostatnich tygodniach przez kluby. W tym roku przesłano ich wyjątkowo dużo, głównie dotyczyły niedostępności stadionów w okresie wakacyjnym i jesiennym.

- Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących ograniczeń w dostępności stadionów. Po roku przerwy spowodowanej pandemią zaplanowano bowiem wiele imprez plenerowych, koncertów i innych wydarzeń sportowych na stadionach klubów Ekstraklasy lub w ich pobliżu. Ma to wpływ na możliwość organizacji meczów. Część próśb klubów wynikała także z prac nad modernizacją infrastruktury. Mimo tego natłoku, udało się spełnić wszystkie prośby. Na przykład Wisła Płock rozpocznie sezon od dwóch meczów wyjazdowych, co pozwoli przyspieszyć prace remontowe na stadionie. Aby spełnić wszystkie prośby, poszczególne kluby będą czasem rozgrywały po dwa mecze z rzędu u siebie i na wyjeździe. Nigdy jednak nie zdarzy się, aby w danej rundzie jakikolwiek klub musiał grać trzy mecze z rzędu poza domem lub na własnym stadionie – wyjaśnia Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.

W trakcie kwalifikacji rozgrywek europejskich Legia Warszawa co do zasady będzie rozgrywać swoje mecze w sobotę, a Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław – w niedzielę.

- Przy układaniu terminarza tradycyjnie wzięliśmy pod uwagę, by zespoły grające w kwalifikacjach UEFA miały w tym czasie niedalekie lub proste logistycznie wyjazdy. Dodatkowo drużyny te nie grają ze sobą aż do zakończenia europejskich kwalifikacji. Jest to istotne, gdyż w przypadku zmiany daty meczu pucharowego polskiego klubu przez UEFA, co miało miejsce w ostatnich latach, rozegranie meczu ligowego byłoby w ogóle niemożliwe. To automatycznie oznacza też, że czołowa czwórka z poprzedniego sezonu rozegra spotkania między sobą w połowie lub pod koniec rundy rozgrywek – mówi Marcin Stefański.

- Nowością regulaminową jest możliwość złożenia wniosku o przełożenie meczu ligowego przez klub, który uzyska awans do fazy play-off w europejskich rozgrywkach. W tym sezonie, wzorem innych lig, postanowiliśmy uregulować tę kwestię formalnie. Przełożenie może dotyczyć spotkań zaplanowanych w 5. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy, a klub może poprosić, aby mecz ligowy, przypadający pomiędzy spotkaniami play-off rozgrywek UEFA, zagrać w innym terminie – komentuje Marcin Stefański.

W nowym sezonie odbywać się będzie dziewięć spotkań w kolejce, co oznacza, że pojawi się jedno nowe „okienko” do rozgrywania zawodów. Standardowym rozwiązaniem będą dwa mecze w piątki, trzy w soboty, trzy w niedzielę oraz jeden w poniedziałek. W terminach, kiedy nie będzie meczów poniedziałkowych (przed meczami FIFA, jesiennymi meczami Pucharu Polski i przed 1 listopada 2021), dojdzie czwarty mecz sobotni. Ze względu na rozszerzenie o jeden dzień kalendarza FIFA - po wrześniowych, październikowych, listopadowych i prawdopodobnie marcowych terminach FIFA - nie będzie meczów w piątki.

- Szczegółowy plan transmisji wraz z godzinami spotkań będziemy publikować na około 30 dni przed daną kolejką. Zgodnie z ustaleniami z Canal+ plan transmisji pierwszej kolejki zostanie opublikowany po 21 czerwca 2021 roku, kiedy będziemy znali pełen skład uczestników rozgrywek - dodaje Stefański.

Udane doświadczenia z poprzednich sezonów, sprawiły że Ekstraklasa stworzyła terminarz w kolejnej edycji rozgrywek przy pomocy GotPro, utworzonej w marcu 2017 roku spółki-córki GotSoccer. Dostarcza ona rozwiązania m.in. do takich lig jak: LFP (Francja), SPFL (Szkocja - 4 ligi), lig w USA, Hondurasie, Panamie, jak również współpracuje z Piłkarską Konfederacją Brazylii i federacjami Australii, Tajlandii, Walii, Wenezueli i Kostaryki. Na podstawie ponad pięćdziesięciu uwag zgłoszonych przez kluby, analitycy GotSoccer utworzyli kilkadziesiąt wersji kalendarza rozgrywek w sezonie 2021/22, z których wybrano jeden odpowiadający wszystkim wnioskom zgłoszonym przez kluby.

Sezon 2021/2022 PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpocznie się 23 lipca 2021 roku, a zakończy 21 lub 22 maja 2022 roku. Po raz pierwszy w historii ligi zawodowej zostaną rozegrane 34 kolejki z udziałem 18 zespołów. Awans na najwyższy szczebel rozgrywek uzyskały Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Radomiak Radom, a miejsce trzeciego beniaminka zostanie uzupełnione 20 czerwca, po zakończeniu spotkań barażowych w I Lidze (w finale ŁKS Łódź zagra z Górnikiem Łęczna). Wszystkie mecze odbywać się będą od piątku do poniedziałku, ale trzy środy na wiosnę zarezerwowano jako terminy rezerwowe.

W przygotowaniach Pogoni nie bierze udziału Filip Balcewicz, bo 18-letni obrońca w czwartek na zasadzie transferu definitywnego został graczem I-ligowej Miedzi Legnica. Balcewicz jest wychowankiem szczecińskiej Akademii. Przy Twardowskiego pojawił się ponad 10 lat temu i przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia. Wraz z drużyną trampkarzy starszych sięgnął po brązowy medal mistrzostw Polski. W aktualnym sezonie młody stoper trenował w drugim zespole Dumy Pomorza, rozgrywając blisko dwadzieścia spotkań w III lidze. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu Balcewicz trafił pod opiekę trenera Kosty Runjaica. Na początku września zaliczył debiut w pierwszym zespole Pogoni, rozgrywając sześć minut w pucharowym starciu przeciwko Podhalu Nowy Targ. Przez lata wychowanek Dumy Pomorza był również podporą juniorskich reprezentacji Polski.

(mij)