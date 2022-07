Piłka nożna. Szczęśliwe zwycięstwo Pogoni

Pogoń odniosła drugie zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, ale komplet punktów to jeden z nielicznych pozytywnych akcentów spotkania dla szczecińskiej drużyny.

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1:0 (1:0); 1:0 Almqvist (8)

Żółte kartki:Kowalczyk, Fornalczyk, Stipica (Pogoń) - Nené, Gual (Jagiellonia). Widzów: 8 981

Pogoń: Stipica - Stolarski, Kostas, Zech - Kucharczyk (67. Fornalczyk), Dąbrowski, Kowalczyk, Smoliński (64. Biczachczjan) - Almqvist (64. Silva), Grosicki (80, Malec) - Zahović (46. Bartkowski).

Jagiellonia: Alomerović - Prikryl, Tiru, Skrzypczak, Pazdan (38. Puerto, 70. Nastić), Wdowik - Pospisil, Wojciechowski (70. Nené), Bida (60. Kowalski) - Trubeha (60. Gual), Jesús Imaz.

Rezerwowi: S. Abramowicz – Cernych, Olszewski, Łaski.

Po raz drugi w tym sezonie Pogoń zaprezentowała się przed własną publicznością w ekstraklasie. Do meczu z Jagiellonią szczecinianie przystąpili trzy dni po klęsce w europejskich pucharach z Broendby (4:0) i w mocno przebudowanym składzie. Po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce pojawili się Smoliński oraz Almqvist. To właśnie Szwed zdobył jedyną bramkę w tym meczu i było to pierwsze trafienie Almqvist w ekstraklasie i Pogoni. Nowy napastnik Pogoni wykorzystał podanie Grosickiego i po zamieszaniu pod bramką wepchnął piłkę do siatki.

Po tak efektownym początku Pogoń oddała inicjatywę podopiecznym trenera Stolarczyka. Jagiellonia dłużej utrzymywała się przy piłce, składniej atakowała i dużo częściej stwarzała sobie dogodne sytuacje. Szczególnie aktywny w polu karnym był w pierwszej połowie Bida. Pogoń ratowały z ogromnych opresji skuteczne interwencje Stipicy, Dąbrowskiego lub Zecha. Portowcy przed przerwą oddali jeszcze tylko jeden celny strzał na bramkę rywali.

Druga połowa nie była już tak emocjonująca jak pierwsza część. Liczne kontuzje m.in. Kucharczyka w Pogoni i Pazdana w Jagiellonii wyraźnie wybiły oba zespoły z rytmu. Trener Pogoni dokonał pięciu zmian, ale nie wpłynęły one na jakość gry. Pogoń została zdominowana przez rywali i nie radziła sobie z wyraźnym pressingiem gości. W końcówce szczecinianie, zepchnięci do głębokiej defensywy, praktycznie bronili już tylko jednobramkowego prowadzenia. W ostatniej minucie regulaminowego czasu pierwszy w tej części strzał na bramkę Jagiellonii oddał Biczachczjan. Pogoń dowiozła trzy punkty do końca. Ogromna radość trenera Jens Gustafsson po ostatnim gwizdku sędziego i statystyki, w którym goście mieli dwa razy więcej strzałów, o pięć więcej rzutów rożnych i przewagę w posiadaniu piłki, pokazują, jak bardzo szczęśliwe było niedzielne zwycięstwo Pogoni. (woj)