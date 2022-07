Piłka nożna. Grosicki na kolejne dwa sezony w Pogoni

Kamil Grosicki przedłużył umowę z Pogonią, a nowy kontrakt obowiązywał będzie przez dwa najbliższe sezony. Reprezentacyjny pomocnik wrócił do szczecińskiego klubu w sierpniu 2021 roku. Od tego czasu rozegrał w granatowo-bordowych barwach 27 meczów, w których zdobył 9 bramek i zanotował 7 asyst. Z Pogonią sięgnął po brązowy medal PKO BP Ekstraklasy.

Zawodnik błyszczał na ekstraklasowych boiskach. Jego występy zaowocowały zwycięstwami w plebiscycie „Lexus Portowiec miesiąca” w grudniu 2022 i kwietniu 2022 oraz tytułem „Lexus Portowiec wiosny”. Za dokonania w meczu z Lechią Gdańsk pomocnik został nagrodzony przez Ekstraklasę SA statuetką „Numer miesiąca listopada”. Na koniec sezonu Grosicki znalazł się również w wąskim gronie piłkarzy nominowanych do tytułu „Pomocnik sezonu” oraz „Piłkarz sezonu”. Jako piłkarz Pogoni z orzełkiem na piersi zanotował swój 84., 85. i 86. występ w reprezentacji.-

- Dla mnie gra w Pogoni Szczecin to coś więcej niż występy na boisku i wielokrotnie to powtarzałem. To miasto i ten klub mają dla mnie szczególne miejsce w moim sercu. Chcę osiągnąć z Pogonią Szczecin historyczne wyniki i dać ludziom wiele radości, bo na to zasługują.

Przed zawodnikiem kolejny krok i wyzwania, bo już dziś będzie miał szansę zagrać z Pogonią – po raz pierwszy w swojej karierze – w europejskich pucharach.

- Zrobimy wszystko, by awansować do kolejnej rundy i dobrze zacząć sezon. Mamy piękny stadion, który niebawem zostanie oddany do użytku i nie mogę doczekać się, gdy wypełni się kibicami. Marzę o tym, by usłyszeć, jak ponad 20 tysięcy osób śpiewa hymn, dopinguje naszą drużynę i oczywiście skanduje moje nazwisko po strzelonych bramkach – mówi kilka godzin przed pucharową potyczka z zespołem z Reykjaviku Kamil Grosicki.

