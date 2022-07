Piłka nożna. Świt w Jarocinie

Piłkarze Mariusza Kurasa od wtorku 19 lipca przygotowują się w wielkopolskim Jarocinie do zbliżającej się inauguracji nowego III-ligowego sezonu, a pierwszym spotkaniem Świtu będzie mecz z Polonią Środa Wielkopolska, który odbędzie się już za niespełna dwa tygodnie w piątek 5 sierpnia o godz. 18 na stadionie przy ul. Stołczyńskiej na Skolwinie.

Świtowcy trenują minimum dwa razy dziennie na obiektach kompleksu Jarota Sport, a do tego dochodzą jeszcze treningi na siłowni, zajęcia indywidualne oraz wieczorna odnowa biologiczna. Świt rozegrał w Jarocinie dwa mecze sparingowe, w których najpierw w środę pokonał 6:2 (2:0) Jarotę, czyli zespół ligowego rywala, a gole w tym meczu zdobyli: Ukrainiec Oleg Synycia dwie, Szymon Kapelusz, Dawid Kisły, Patryk Paczuk oraz zawodnik testowany. Następnie w sobotę skolwinianie zagrali z beniaminkiem IV ligi wielkopolskiej Lipnem Stęszew i mimo trudów obozu, także pokonali rywala, tym razem 2:0 (1:0), a gole zdobyli: Synycia oraz błyszczący skutecznością od początku przygotowań Kisły (to już jego trzecia bramka).

Oprócz wytężonej pracy na treningach, piłkarze Świtu odbyli również prelekcje z przepisów gry w piłkę nożną, którą poprowadził doświadczony arbiter II-ligowy Piotr Idzik z Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach integracji mają zaplanowane również wspólne wyjście na kręgle. Zespół z północnego Szczecina zgrupowanie kończy w poniedziałek, a kolejny mecz kontrolny rozegra z III-ligową Wartą Gorzów w sobotę 30 lipca o godz. 12 na stadionie na Skolwinie.

- Pracujemy intensywnie i nie jest łatwo, ale to dobrze ponieważ będziemy lepiej przygotowani do trudów zbliżającego się sezonu, a mamy podczas obozu zapewnione naprawdę wyśmienite warunki, wiec nie pozostaje nic innego jak tylko ciężko pracować - powiedział Przemysław Kędziora, napastnik który tego lata dołączył do Dumy Skolwina. ©℗ (mij)