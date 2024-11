Piłka nożna. Świt II mistrzem jesieni w Klasie Okręgowej

Rezerwy II-ligowego Świtu to mieszanka rutyny z młodością. Fot. Świt Szczecin/Facebook

W piłkarskiej Klasie Okręgowej odbyły się spotkania ostatniej, 15. kolejki rundy jesiennej, a w najciekawszym pojedynku w derbach Szczecina na Kresowej, Stal przegrała u siebie ze Świtem II 1:4.

Dwie pierwsze bramki strzelił dla Świtu Alan Dziuniak, dla którego były to premierowe trafienia w Klasie Okręgowej. Gospodarze odpowiedzieli golem Adriana Krzywickiego, który wykorzystał rzut karny. Po zmianie stron strzelali już tylko goście, a konkretnie zrobili to: Krzysztof Filipowicz i Arkadiusz Zakrzewski. Skolwinianie wygrali mecz zasłużenie, gdyż od początku dyktowali swoje warunki gry, prowadząc atak pozycyjny i stwarzając wiele okazji bramkowych. Stal nastawiona była na grę z kontrataku i tylko po bramce kontaktowej, na chwilę wróciła do spotkania. Trzeci gol zamknął rywalizację, a w zespole gości wystąpiło kilku bardzo młodych zawodników z rocznika 2007.

W drugim spotkaniu Grupy 2 Hutnik Szczecin przegrał na wyjeździe z Morzyckiem Moryń 1:2, a jedyną bramkę zdobył dla szczecinian Danilo Boreckij. W pierwszej połowie jedenastki dla przyjezdnych nie strzelił Jan Szczepankowski, zaś dla gospodarzy trafiali: były portowiec Maciej Ropiejko i Marcel Biedrzycki.

- Przy wyniku 1:0 znowu nie wykorzystaliśmy rzutu karnego i daliśmy przeciwnikowi uwierzyć w korzystny wynik - powiedział po spotkaniu Marcin Lis, trener Hutnika. - W drugiej połowie wyglądało to już słabo i po dwóch prostych błędach straciliśmy dwie bramki. Jestem bardzo zły po tym meczu, bo jechaliśmy do Morynia po trzy punkty, a powinniśmy zdobyć przynajmniej jeden. Całą rundę jesienną oceniam jednak jako udaną.

W Grupie 1 na boisku ze sztuczną trawą w Pobierowie, Kasta Majowe przegrała z Jantarem Dziwnów 1:5. Dla formalnych gospodarzy tego spotkania bramki zdobyli: Kamil Kacperek (2), Bartosz Piorun, Maksymilian Kalaszyński i kapitan Daniel Sutor. Dla gości trafił Jan Szczudło. ©℗ (PR)