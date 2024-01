Piłka nożna. Stanisław Wawrzynowicz w Kotwicy Kołobrzeg

Stanisław Wawrzynowicz w granatowym stroju w Krakowie. Fot. Pogoń Szczecin SA

25-letni pomocnik występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin Stanisław Wawrzynowicz, który był przymierzany do II-ligowego wicelidera KKS-u 1925 Kalisz, prowadzonego przez szczecińskiego trenera Pawła Ozgę (w poprzednim sezonie był szkoleniowcem III-ligowych rezerw portowców) wiosenną część sezonu spędzi w drużynie lidera II ligi, czyli w Kotwicy. Zawodnik do końca czerwca 2024 roku został wypożyczony do klubu znad morza.

Wawrzynowicz urodził się 13 marca 1999 roku w Poznaniu. Swoją piłkarską karierę rozpoczynał w barwach Lecha Poznań. Do Szczecina trafił na początku sezonu 2015/2016. Rozegrał łącznie 107 meczów dla naszych rezerw, strzelając 9 goli i notując 4 asysty. Ma też na koncie jedno spotkanie w pierwszym zespole Pogoni. 23 września 2023 roku rozegrał 10 minut w ligowym spotkaniu z Cracovią w Krakowie, wygranym przez szczecinian 5:1. Niedawno miał długą przerwę w grze z powodu kontuzji.

