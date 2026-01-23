Piłka nożna. Sparing Pogoni odwołany

Fot. Stanisław Zyblewski

Z powodu obfitych opadów deszczu w Belek ostatni zaplanowany podczas tureckiego zgrupowania sparing Pogoni z Radnikiem Surdulica został odwołany. W dwóch wcześniejszych grach kontrolnych w portowcy pokonali azerski Turanem Tovuz 3:2 i zremisowali z czeskim FK Jablonec. Przed wyjazdem do Turcji Pogoń pokonała w sparingu drugoligowy Świt Szczecin 3:1.

REKLAMA

W sobotę drużyna Pogoni wraca do Polski i już na własnych obiektach będzie przygotowywała się do inauguracji rundy wiosennej. Rozgrywki portowcy wznowią 1 lutego meczem z Motorem w Lublinie. (woj)

REKLAMA