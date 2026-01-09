Piłka nożna. Karol Angielski w Pogoni! (akt. 1)

Karol Angielski miał oferty z Pogoni i Wisły Płock.

Pogoń Szczecin pozyskała nowego napastnika. Został nim Karol Angielski grający ostatnio na Cyprze w AEK-u Larnaka. Jest to powrót 29-letniego piłkarza do polskiej ekstraklasy po 3,5 roku.

REKLAMA

Poszukiwania napastnika o profilu „dziewiątki” stały się potrzebą chwili po kontuzji Rajmunda Molnara (zerwanie więzadeł krzyżowych), którego czekać może nawet 8-miesięczna przerwa w grze.

Angielski występował w Larnace, ale był niezadowolony z faktu, że trener nie stawiał na niego regularnie i rozwiązał kontrakt. W obecnym sezonie wystąpił w 11 meczach ligowych (zagrał 221 minut), wchodząc często z ławki rezerwowych. Zdobył jednego gola, a trzy dorzucił w europejskich pucharach, w tym jednego przeciwko Legii Warszawa.

Najbardziej udany dla niego był sezon 2021/22, gdy grając w barwach Radomiaka zdobył 18 bramek, będąc drugim najskuteczniejszym strzelcem Ekstraklasy. Po tamtym sezonie przeniósł się do tureckiego Sivassporu, później do greckiego Atromitosu Ateny, skąd trafił do Larnaki. Sprowadzeniem Angielskiego w tym oknie transferowym miał być też zainteresowany lider ekstraklasy, Wisła Płock, ale Pogoń wygrała wyścig o piłkarza. Jego pozyskanie nie oznacza, że Duma Pomorza nie sięgnie po jeszcze jednego piłkarza na pozycję „9-tki”. Okno transferowe w Ekstraklasie zamknie się 25 lutego. (JCH)

REKLAMA