Piłka nożna. W sobotę pierwszy mecz kontrolny Pogoni i Świtu

Sobotni sparing dla Pogoni i Świtu będzie pierwszym noworocznym sprawdzianem

Ekipy ekstraklasowej Pogoni i drugoligowego Świtu na początku stycznia rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej i już na zakończenie pierwszego tygodnia treningów zagrają mecz kontrolny. Odbędzie się on w sobotę o godz. 13 na boisku numer 2 przy ul. Twardowskiego, ale z uwagi na brak trybun będzie zamknięty dla kibiców. Sparing będziecie mogli obejrzeć na żywo w Pogoń TV.

Przed sobotnim sprawdzianem w Pogoni potwierdzono na razie jeden transfer przychodzący. We środę kontrakt z klubem podpisał Patryk Dziczek, ale do portowej jedenastki dołączy on dopiero 1 lipca. W rundzie wiosennej pozostanie jeszcze zawodnikiem Piasta Gliwice. W przygotowaniach Pogoni nie bierze udziału Rajmund Molnar, który przejdzie operację kolana, a w meczu ze Świtem zabraknie także Kacpra Smolińskiego i Leo Borgesa, którzy po rekonwalescencji dołączą do przygotowań dopiero na obozie w Turcji.

Ze Świtem oficjalnie po rundzie jesiennej pożegnał się bramkarz Jakub Rajczykowski, któremu Raków Częstochowa skrócił wypożyczenie do szczecińskiego drugoligowca. Oficjalnie Świt nie ogłosił jeszcze żadnego nowego piłkarza, ale negocjuje z Pogonią sprawę wypożyczenia młodego defensora Jakuba Zawadzkiego i ...bramkarza Dante Stipicy, który wypełniając ważny do czerwca 2026 roku kontrakt z Pogonią od dwóch sezonów nie zagrał w żadnym meczu.

Pogoń i Świt ostatni raz spotkały się na boisku w listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Wówczas przedstawiciel ekstraklasy pokonał w sparingu drugoligowca 2:0. (woj)

