Piłka nożna. Skład Pogoni na obóz dopiero w dniu wylotu

Pogoń w sobotę rozegrała sparing ze Świtem, a we wtorek wylatuje na obóz do Turcji

Dopiero we wtorek rano Pogoń ogłosi pełną kadrę zawodników, który wyjedzie na rozpoczynający się tego dnia obóz przygotowawczy w Turcji. Pogoń w Belek spędzi 11 dni, w Turcji rozegra trzy gry kontrolne i do Polski wróci 24 stycznia. Osiem dni później portowców czeka pierwszy wiosenny mecz PKO BP Ekstraklasy z Motorem w Lublinie (1 lutego, godz. 12.15).

REKLAMA

Przed wylotem do Turcji w Pogoni trwały intensywne działania mające na celu obsadzenie pozycji napastnika. Po kontuzji kolana Rajmunda Molnara, która do końce sezonu wyłączyła Węgra z gry, Pogoń zadziałała błyskawicznie. Przed kilkoma dniami nowym piłkarzem Pogoni został Karol Angielski. Napastnik, który sezon 2021/22 zakończył z dorobkiem 18 trafień w ekstraklasie, podpisał z Pogonią 1,5-roczny kontrakt. Angielski, kótry do Polski wrócił po występach w cypryjskim AEK Lernaka, nie zagrał jeszcze w pierwszym sparingu Pogoni ze Świtem, ale jest pewniakiem do wyjazdu na obóz do Belek. Podobnie zresztą jak debiutujące w pierwszej drużynie 17-letni Sebastian Rojek - autor dwóch goli w wygranym 3:1 sobotnim sparingu ze Świtem. Niepewny wyjazdu jest natomiast Kacper Kostorz, z którym według zapowiedzi Alexa Haditaghiego klub chce rozwiązać kontrakt.

Pogoń ma zaplanowane w Turcni trzy sparingi. Najpierw 17 stycznia zmierzy z azerskim Turan Tovuz PFK), dzień później z czeskim FK Jablonec, a dzień przed zakończeniem zgrupowania rozegra sparing z serbskim Radnikiem Surdulica.

W Belek oprócz Pogoni do sezonu przygotowywać się będzie jeszcze 9 innych klubów ekstraklasy m.in. lider tabeli Wisła Płock, wicemistrz Polski Raków Częstochowa i brązowy medalista poprzedniego sezonu Jagiellonia Białystok. (woj)

REKLAMA