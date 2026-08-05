Piłka nożna. Skolwinianie przegrywają

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Po dogrywce w Świeciu, w spotkaniu dwóch II-ligowców, lepsza okazała się Olimpia i choć do przerwy przegrywała 0:2, to ona zagra w I rundzie PP.

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Runda wstępna piłkarskiego Pucharu Polski: Olimpia Grudziądz - Świt Szczecin 5:3 (3:3, 0:2); 0:1 Alexander Gorgon (16), 0:2 Szymon Kapelusz (30), 1:2 Bartosz Zbiciak (48), 2:2 Artur Siemaszko (61), 3:2 Dominik Frelek (80 karny), 3:3 Kacper Wojdak (88 karny), 4:3 (Sebastian Rogala (109 samobójcza), 5:3 Karol Fietz (118).

Świt: Jakub Rajczykowski - Damian Ciechanowski (80 Aleksander Woźniak), Aleksander Kifert, Kacper Żendełek, Dawid Kisły (59 Jędrzej Góral, Kacper Nowak (80 Szymon Nowicki) - Mateusz Andruszko, Alexander Gorgon (59 Dawid Kort), Kacper Wojdak, Maciej Koziara (91 Sebastian Rogala) - Szymon Kapelusz (59 Krzysztof Ropski)

Sędziował Adam Sekuterski z Łodzi. Widzów 450.

Skolwinianie przystąpili do meczu w mocno zmienionym składzie w porównaniu do dwóch przegranych ligowych spotkań i już po półgodzinie prowadzili 2:0 ale później było już gorzej i w dogrywce Olimpia przechyliła na swą stronę szalę zwycięstwa.

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W niedzielę o godz. 13 w Urszulinie na boisku centrum treningowego Legii Warszawa piłkarze Świtu w meczu o II-ligowe punkty zmierzą się z beniaminkiem, czyli rezerwami wojskowych ekstraklasowiczów. Będzie to pojedynek outsiderów z zerowym dorobkiem punktowym, bo zespół ze Skolwina przegrał u siebie z Górnikiem Łęczna 2:3 i w Krakowie z Hutnikiem 0:3, a Legioniści w Urszulinie ulegli Stali Stalowa Wola 0:2, a w Pruszkowie Znicz pokonał ich 2:1.©℗ (mij)

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