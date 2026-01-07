Piłka nożna. Dziczek w Pogoni, ale od lipca

Patryk Dziczek podpisał trzyletni kontrakt z Pogonią

Patryk Dziczek podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin. Umowa pomocnika obowiązywać będzie od 1 lipca 2026 roku i została zawarta na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Do granatowo-bordowej drużyny Dziczek ma dołączyć wraz z początkiem sezonu 2026/27.

28-letni piłkarz jest wychowankiem Piasta Gliwice. W barwach tego klubu zadebiutował na boiskach ekstraklasy w czerwcu 2015 roku, mając zaledwie 17 lat. Wraz z Piastem w sezonie 2018/19 sięgnął po mistrzostwo Polski. Doskonałe występy w barwach Piasta zaowocowały w sierpniu 2019 roku transferem do włoskiego Lazio. Pomocnik nie rozegrał jednak oficjalnego meczu w Serie A. Zaledwie kilka dni po podpisaniu kontraktu został wypożyczony do grającej wówczas w Serie B US Salernitany 1919. W tym klubie spędził dwa sezony, w których uzbierał 36 występów na włoskich boiskach, strzelając w nich jednego gola i zdobywając dwie asysty.

Po zakończeniu wypożyczenia i okresie bez gry w Lazio, 31 sierpnia 2022 roku piłkarz powrócił do Piasta. Od tamtej pory Dziczek nieustannie był jednym z liderów zespołu z Gliwic i czołowym, defensywnym pomocnikiem w całej PKO BP Ekstraklasie. W barwach Piast rozegrał dotąd 175 meczów, w których zdobył 20 goli i zanotował 7 asyst.

Warto podkreślić, że nowy zawodnik Dumy Pomorza ma na swoim koncie także występy w młodzieżowych kadrach Polski, a także dwa mecze w pierwszej reprezentacji. (woj)

