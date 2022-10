Piłka nożna. Sebastain Kowalczyk na dłużej w Pogoni

Sebastian Kowalczyk podpisał nowy kontrakt z Dumą Pomorza i związał się z klubem do czerwca 2025 roku.

Urodzony w Szczecinie 24-latek trafił do Pogoni z Salosu Szczecin. W Dumie Pomorza dorastał jako piłkarz i w 2017 roku zadebiutował w ekstraklasie. Od tego czasu rozegrał w Pogoni Szczecin 145 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których zdobył 14 bramek. Jego bilans uzupełnia 9 spotkań w Pucharze Polski oraz 6 w UEFA Europa Conference League. Z Pogonią Szczecin wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw Polski. Jest również byłym młodzieżowym reprezentantem Polski. W 2021 roku po raz pierwszy został też powołany do seniorskiej kadry narodowej. W tym sezonie Kowalczyk jest pierwszoplanową postacią Pogoni. Zagrał we wszystkich 11 meczach PKO BP Ekstraklasy oraz 4 spotkaniach UEFA Europa Conference League. 14 z nich rozpoczynał w wyjściowej jedenastce.

- Wiemy o tym, jak dla Sebastiana ważna jest Pogoń Szczecin. Dotychczasowa umowa „Kowala” wygasała w czerwcu przyszłego roku. Chętnych na jego usługi nigdy nie brakowało, dlatego też wiem, że wielu piłkarzy w jego sytuacji nie chciałoby teraz podpisać nowej umowy. Seba pokazał jednak, że lojalność jest dla niego bardzo ważna. Nowy kontrakt to ze strony klubu oczywiście przede wszystkim docenienie jego wartości sportowej. Przez ostatnie lata „Kowal” bardzo się rozwinął i widzimy, że wciąż robi progres. Dziś to jeden z czołowych pomocników naszej Ekstraklasy i jeden z tych zawodników, dla których przychodzi się na stadiony - mówi dyrektor pionu sportowego Dumy Pomorza Dariusz Adamczuk. (woj)