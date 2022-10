Piłka nożna. Efektowny mecz na otwarcie stadionu

Piłkarze Pogoni zwycięstwem nad Lechią Gdańsk uświetnili otwarcie nowego Stadion Miejskiego im. Floriana Krygiera. Pierwszy mecz na oddanym w całości obiekcie oglądało ponad 20 tysięcy kibiców, a stadionowy doping w czasie meczu słyszalny był nie tylko w centrum, ale także m.in. na Niebuszewie.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 2:1 (2:1); 0:1 Gajos (14), 1:1 Almqvist (37), 2:1 Grosicki (40).



Pogoń: Stipica – Bartkowski (45. Stolarski), Kostas, Zech, Borges – Dąbrowski, Łęgowski (74. Drygas), Kowalczyk (74. Silva), Kurzawa (88. Biczachczjan) – Grosicki, Almqvist (87. Zahović).



Lechia: Kuciak – Pietrzak, Tobers, Castegren, Stec – de Kamps (71. Kałuziński), Kubicki (90+3. Terrazzino), Gajos (83. Diabaté), Durmus (83. Piła) – Conrado (70. Clemens), Paixao.

Lechia przystąpiła do meczu z Pogonią jako outsider PKO BP Ekstraklasy z najgorszym w całej lidze dorobkiem bramkowym, ale z nowym trenerem. Gdańszczan poprowadził, wracający na ławkę trenerską po dwuletniej przerwie były zawodnik i trener Pogoni Marcin Kaczmarek. Jego drużyna była w sobotę równorzędnym rywalem dla Pogoni, ale nie potrafiła przerwać dobrej passy portowców na własnym stadionie.

Lechia zaskoczyła Pogoń dobrą grą w I połowie i to gdańszczanie sensacyjnie objęli w tym meczu prowadzenie. Dośrodkowanie na pole karne wykorzystał Gajos. Pogoń w dalszej części I połowy odzyskała inicjatywę, a błysk Almqvista pozwolił jeszcze przed przerwą odzyskać prowadzenie. Szwed najpierw wykorzystał dośrodkowanie i głową skierował piłkę do siatki, a potem w nieprawdopodobnych okolicznościach wypracował akcję, po której wynik ustalił Grosicki. Almqvist przewrócił się w szarży na bramkę Lechii, ale szybko się podniósł wyłuskał piłkę i asystował przy golu reprezentanta Polski.

Pogoń miała w tym meczu zdecydowaną przewagę we wszystkich statystykach, ale Lechia bliska była wywiezienia remisu ze Szczecina. Goście najbardziej żałować mogą nieuznanej bramki Paixao. Gwiazdor Lechii efektownie uderzył zza pola karnego, ale po analizie VAR gol nie został uznany. Paixao przed strzałem przyjął bowiem piłkę będąc na pozycji spalonej. Goście mieli jeszcze inne swoje okazje, ale na posterunku był zawsze Stipica lub pewnie interweniowała szczecińska defensywa. Pogoń też miała swoje szanse. Do końca meczu aktywni na połowie rywali byli Grosicki i Almqvist, ale akcje napędzali też ofensywnie grając Borges i wprowadzony w miejsce kontuzjowanego Bartkowskiego Stolarski. Aktywny był też Kurzawa, dla którego był to pierwszy w tym sezonie mecz w ekstraklasie.

Emocje towarzyszyły temu spotkaniu do końca, ale wynik nie uległ zmianie i Pogoń awansowała na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy. (woj)