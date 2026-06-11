Piłka nożna. Ruszają Mistrzostwa Świata

Pojedynkiem Meksyku z RPA rozpoczną się w czwartkowy wieczór piłkarskie Mistrzostwa Świata. Choć w Mundialu 2026 wystąpi rekordowe liczba reprezentacji zabraknie na nim Polski.
Biało-czerwoni awansowali do finału baraży MŚ 2026, ale w nim przegrali ze Szwedami 2:3. Po barażach na turniej zakwalifikowały się również Turcja, Czechy oraz Bośnia i Hercegowina. Ostatnia z tych drużyn sprawiła sensację i w finale pokonała po rzutach karnych Włochy.
Tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed czterema laty w Katarze broni Argentyna. Finał Mundialu 2022 z Francją zakończył się po dogrywce remisem 3:3, a triumfatorów wyłoniła seria rzutów karnych.
Tegoroczna edycja MŚ będzie pierwszą w historii z 48 uczestnikami. Od 1998 roku w kolejnych edycjach turniejów o mistrzostwo świata walczyło po 32 reprezentacje. Turniej finałowy po raz pierwszy zorganizują trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Dotąd tylko w 2002 roku w Japonii i Korei Południowej mecze mundialu rozgrywano w więcej niż jednym państwie. Faza grupowa potrwa do 28 czerwca, a tego samego dnia zaplanowano też pierwsze mecze 1/16 fazy pucharowej. 4 lipca zaplanowano 1/8 finału, a pięć dni później ćwierćfinały. 14 lipca rozegrane zostaną półfinały, 18 lipca mecz o III miejsce w Miami, a 19 lipca na stadionie w New Jersey poznamy mistrza świata.
Na początek zmagań kibiców czeka pojedynek Meksyku z RPA. Będzie to powtórka sprzed 14 lat. Wówczas na turnieju w Republice Południowej Afryki reprezentacja tego kraju także spotkała się na inaugurację z Meksykiem.Spotkanie zakończyło się remisem, a bramkę dla Meksyku strzelił Rafa Marquez. Aktualny asystent trenera reprezentacji Meksyku i legenda kadry będzie elementem łączącym oba pojedynki.
Mecz otwarcia Mundialu 2026 został zaplanowany na godzinę 15 czasu lokalnego czyli o godz. 21 czasu polskiego i będzie transmitowany przez TVP 1. Pojedynek Meksyk – RPA zostanie rozegrany na Estadio Azteca. To doskonale znany stadion dla fanów piłkarskich. Był już areną mistrzostw świata w 1970 roku i 1986 roku. Dodajmy, że w obu przypadkach był świadkiem finałów mundiali z udziałem m.in. Pelego i Diego Maradony. Został wybudowany jednak z innej okazji – Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku. Oficjalnie może pomieścić 87 tysięcy ludzi, choć w 1968 roku podczas meczu Meksyk – Brazylia widzów na trybunach było 120 tysięcy, a w 1993 podczas walki bokserskiej Julio Cesara Chaveza z Gregiem Haugenem pojawiło się ponad 130 tysięcy osób.
Estadio Azteca to jedna z największych aren tegorocznego Mundialu. Blisko 93 tysiące kibiców może pomieścić AT§T Stadium w Dallas, a ponad 82 tysiące MetLife Stadium w New Jersey. Najmniejszą areną Mundialu 2026 jest BMO Field w Toronto o pojemności zaledwie 30 tysięcy widzów.
Głównym kandydatem bukmacherów do wygrania MŚ 2026 jest Hiszpania. Potem na liście faworytów są jeszcze kolejne europejskie reprezentacje – Francja, Anglia i Portugalia. Wśród krajów z Ameryki Południowej najwyższe notowania ma broniąca tytułu Argentyna i Brazylia.
(woj)
FAZA GRUPOWA:
11 czerwca
21:00: Meksyk – RPA (grupa A, Mexico City)
12 czerwca
4:00: Korea Południowa – Czechy (grupa A, Guadalajara)
21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Toronto)
13 czerwca
3:00: USA – Paragwaj (grupa D, Los Angeles)
21:00: Katar – Szwajcaria (grupa B, Santa Clara)
14 czerwca
0:00: Brazylia – Maroko (grupa C, New Jersey)
3:00: Haiti – Szkocja (grupa C, Boston)
6:00: Australia – Turcja (grupa D, Vancouver)
19:00: Niemcy – Curacao (grupa E, Houston)
22:00: Holandia – Japonia (grupa F, Dallas)
15 czerwca
1:00: Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador (grupa E, Filadelfia)
4:00: Szwecja – Tunezja (grupa F, Monterrey)
18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Atlanta)
21:00: Belgia – Egipt (grupa G, Seattle)
16 czerwca
0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj (grupa H, Miami)
3:00: Iran – Nowa Zelandia (grupa G, Los Angeles)
21:00: Francja – Senegal (grupa I, New Jersey)
17 czerwca
0:00: Irak – Norwegia (grupa I, Boston)
3:00: Argentyna – Algieria (grupa J, Kansas City)
6:00: Austria – Jordania (grupa J, Santa Clara)
19:00: Portugalia – DR Konga (grupa K, Houston)
22:00: Anglia – Chorwacja (grupa L, Dallas)
18 czerwca
1:00: Ghana – Panama (grupa L, Boston)
4:00: Uzbekistan – Kolumbia (grupa K, Mexico City)
18:00: Czechy – RPA (grupa A, Atlanta)
21:00: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Los Angeles)
19 czerwca
0:00: Kanada – Katar (grupa B, Vancouver)
3:00: Meksyk – Korea Południowa (grupa A, Guadalajara)
21:00: USA – Australia (grupa D, Seattle)
20 czerwca
0:00: Szkocja – Maroko (grupa C, Boston)
3:00: Brazylia – Haiti (grupa C, Filadelfia)
5:00: Turcja – Paragwaj (grupa D, Santa Clara)
19:00: Holandia – Szwecja (grupa F, Houston)
22:00: Niemcy – WKS (grupa E, Toronto)
21 czerwca
2:00: Ekwador – Curacao (grupa E, Kansas City)
6:00: Tunezja – Japonia (grupa F, Monterrey)
18:00: Hiszpania – Arabia Saudyjska (grupa H, Atlanta)
21:00: Belgia – Iran (grupa G, Los Angeles)
22 czerwca
0:00: Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Miami)
3:00: Nowa Zelandia – Egipt (grupa G, Vancouver)
19:00: Argentyna – Austria (grupa J, Dallas)
23:00: Francja – Irak (grupa I, Filadelfia)
23 czerwca
2:00: Norwegia – Senegal (grupa I, New Jersey)
5:00: Jordania – Algieria (grupa J, Santa Clara)
19:00: Portugalia – Uzbekistan (grupa K, Houston)
22:00: Anglia – Ghana (grupa L, Boston)
24 czerwca
1:00: Panama – Chorwacja (grupa L, Toronto)
4:00: Kolumbia – DR Konga (grupa K, Guadalajara)
21:00: Szwajcaria – Kanada (grupa B, Vancouver)
21:00: Bośnia i Hercegowina – Katar (grupa B, Seattle)
25 czerwca
0:00: Maroko – Haiti (grupa C, Atlanta)
0:00: Szkocja – Brazylia (grupa C, Miami)
3:00: RPA – Korea Południowa (grupa A, Monterrey)
3:00: Czechy – Meksyk (grupa A, Mexico City)
22:00: Curacao – WKS (grupa E, Filadelfia)
22:00: Ekwador – Niemcy (grupa E, New Jersey)
26 czerwca
1:00: Japonia – Szwecja (grupa F, Dallas)
1:00: Tunezja – Holandia (grupa F, Kansas City)
4:00: Paragwaj – Australia (grupa D, Santa Clara)
4:00: Turcja – USA (grupa D, Los Angeles)
21:00: Norwegia – Francja (grupa I, Boston)
21:00: Senegal – Irak (grupa I, Toronto)
27 czerwca
2:00: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (grupa H, Houston)
2:00: Urugwaj – Hiszpania (grupa H, Guadalajara)
5:00: Egipt – Iran (grupa G, Seattle)
5:00: Nowa Zelandia – Belgia (grupa G, Vancouver)
23:00: Chorwacja – Ghana (grupa L, Filadelfia)
23:00 Panama – Anglia (grupa L, New Jersey)
28 czerwca
1:30: DR Konga – Uzbekistan (grupa K, Atlanta)
1:30: Kolumbia – Portugalia (grupa K, Miami)
4:00: Algieria – Austria (grupa J, Kansas City)
4:00: Jordania – Argentyna (grupa J, Dallas)
1/16 FINAŁU:
28 czerwca
21:00: 2A – 2B (Los Angeles)
29 czerwca
19:00: 1C – 2F (Houston)
22:30: 1E – 3ABCDF (Boston)
30 czerwca
3:00: 1F – 2C (Monterrey)
19:00: 2E – 2I (Dallas)
23:00: 1I – 3CDFGH (New Jersey)
1 lipca
3:00: 1A – 3 CEFHI (Mexico City)
18:00: 1L – 3EHIJK (Atlanta)
22:00: 1G – 3AEHIJ (Seattle)
2 lipca
2:00: 1D – 3BEFIJ (Santa Clara)
21:00: 1H – 2J (Los Angeles)
3 lipca
1:00: 2K – 2L (Toronto)
5:00: 1B – 3EFGIJ (Vancouver)
20:00: 2D – 2G (Arlington)
4 lipca
0:00: 1J – 2H (Miami)
3:30: 1K – 3DEIJL (Kansas City)
1/8 FINAŁU:
4 lipca
19:00: 2A/2B – 1F/2C (#2, Houston)
23:00: 1E/3ABCDF – 1I/3CDFGH (#1, Filadelfia)
5 lipca
22:00: 1C/2F – 2E/2I (#3, East Rutherford)
6 lipca
2:00: 1A/3CEFHI – 1L/3EHIJK (#4, Mexico City)
21:00: 2K/2L – 1H/2J (#5, Dallas)
7 lipca
2:00: 1D/3BEFIJ – 1G/3AEHIJ (#6, Seattle)
18:00: 1J/2H – 2D/2G (#7, Atlanta)
22:00: 1B/3EFGIJ – 1K/3DEIJL (#8, Vancouver)
ĆWIERĆFINAŁY:
9 lipca
22:00: #1 – #2 (#1, Boston)
10 lipca
21:00: #5 – #6 (#2, Los Angeles)
11 lipca
23:00: #3 – #4 (#3, Miami)
12 lipca
3:00: #7 – #8 (#4, Kansas City)
PÓŁFINAŁY:
14 lipca
21:00: #1 – #2 (Dallas)
15 lipca
21:00: #3 – #4 (Atlanta)
MECZ O 3. MIEJSCE:
18 lipca, 23:00 (Miami)
FINAŁ:
19 lipca, 21:00 (New Jersey)