Piłka nożna. Ruszają Mistrzostwa Świata

O takie trofeum toczyć się będzie rywalizacja na Mundialu 2026. Fot. FIFA/Facebook

Pojedynkiem Meksyku z RPA rozpoczną się w czwartkowy wieczór piłkarskie Mistrzostwa Świata. Choć w Mundialu 2026 wystąpi rekordowe liczba reprezentacji zabraknie na nim Polski.

REKLAMA

Biało-czerwoni awansowali do finału baraży MŚ 2026, ale w nim przegrali ze Szwedami 2:3. Po barażach na turniej zakwalifikowały się również Turcja, Czechy oraz Bośnia i Hercegowina. Ostatnia z tych drużyn sprawiła sensację i w finale pokonała po rzutach karnych Włochy.

Tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed czterema laty w Katarze broni Argentyna. Finał Mundialu 2022 z Francją zakończył się po dogrywce remisem 3:3, a triumfatorów wyłoniła seria rzutów karnych.

Tegoroczna edycja MŚ będzie pierwszą w historii z 48 uczestnikami. Od 1998 roku w kolejnych edycjach turniejów o mistrzostwo świata walczyło po 32 reprezentacje. Turniej finałowy po raz pierwszy zorganizują trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Dotąd tylko w 2002 roku w Japonii i Korei Południowej mecze mundialu rozgrywano w więcej niż jednym państwie. Faza grupowa potrwa do 28 czerwca, a tego samego dnia zaplanowano też pierwsze mecze 1/16 fazy pucharowej. 4 lipca zaplanowano 1/8 finału, a pięć dni później ćwierćfinały. 14 lipca rozegrane zostaną półfinały, 18 lipca mecz o III miejsce w Miami, a 19 lipca na stadionie w New Jersey poznamy mistrza świata.

Na początek zmagań kibiców czeka pojedynek Meksyku z RPA. Będzie to powtórka sprzed 14 lat. Wówczas na turnieju w Republice Południowej Afryki reprezentacja tego kraju także spotkała się na inaugurację z Meksykiem.Spotkanie zakończyło się remisem, a bramkę dla Meksyku strzelił Rafa Marquez. Aktualny asystent trenera reprezentacji Meksyku i legenda kadry będzie elementem łączącym oba pojedynki.

Mecz otwarcia Mundialu 2026 został zaplanowany na godzinę 15 czasu lokalnego czyli o godz. 21 czasu polskiego i będzie transmitowany przez TVP 1. Pojedynek Meksyk – RPA zostanie rozegrany na Estadio Azteca. To doskonale znany stadion dla fanów piłkarskich. Był już areną mistrzostw świata w 1970 roku i 1986 roku. Dodajmy, że w obu przypadkach był świadkiem finałów mundiali z udziałem m.in. Pelego i Diego Maradony. Został wybudowany jednak z innej okazji – Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku. Oficjalnie może pomieścić 87 tysięcy ludzi, choć w 1968 roku podczas meczu Meksyk – Brazylia widzów na trybunach było 120 tysięcy, a w 1993 podczas walki bokserskiej Julio Cesara Chaveza z Gregiem Haugenem pojawiło się ponad 130 tysięcy osób.

Estadio Azteca to jedna z największych aren tegorocznego Mundialu. Blisko 93 tysiące kibiców może pomieścić AT§T Stadium w Dallas, a ponad 82 tysiące MetLife Stadium w New Jersey. Najmniejszą areną Mundialu 2026 jest BMO Field w Toronto o pojemności zaledwie 30 tysięcy widzów.

Głównym kandydatem bukmacherów do wygrania MŚ 2026 jest Hiszpania. Potem na liście faworytów są jeszcze kolejne europejskie reprezentacje – Francja, Anglia i Portugalia. Wśród krajów z Ameryki Południowej najwyższe notowania ma broniąca tytułu Argentyna i Brazylia.

(woj)

Mistrzostwa Świata 2026 – terminarz meczów

FAZA GRUPOWA:



11 czerwca

21:00: Meksyk – RPA (grupa A, Mexico City)



12 czerwca

4:00: Korea Południowa – Czechy (grupa A, Guadalajara)

21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Toronto)



13 czerwca

3:00: USA – Paragwaj (grupa D, Los Angeles)

21:00: Katar – Szwajcaria (grupa B, Santa Clara)



14 czerwca

0:00: Brazylia – Maroko (grupa C, New Jersey)

3:00: Haiti – Szkocja (grupa C, Boston)

6:00: Australia – Turcja (grupa D, Vancouver)

19:00: Niemcy – Curacao (grupa E, Houston)

22:00: Holandia – Japonia (grupa F, Dallas)



15 czerwca

1:00: Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador (grupa E, Filadelfia)

4:00: Szwecja – Tunezja (grupa F, Monterrey)

18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Atlanta)

21:00: Belgia – Egipt (grupa G, Seattle)



16 czerwca

0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj (grupa H, Miami)

3:00: Iran – Nowa Zelandia (grupa G, Los Angeles)

21:00: Francja – Senegal (grupa I, New Jersey)



17 czerwca

0:00: Irak – Norwegia (grupa I, Boston)

3:00: Argentyna – Algieria (grupa J, Kansas City)

6:00: Austria – Jordania (grupa J, Santa Clara)

19:00: Portugalia – DR Konga (grupa K, Houston)

22:00: Anglia – Chorwacja (grupa L, Dallas)



18 czerwca

1:00: Ghana – Panama (grupa L, Boston)

4:00: Uzbekistan – Kolumbia (grupa K, Mexico City)

18:00: Czechy – RPA (grupa A, Atlanta)

21:00: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Los Angeles)



19 czerwca

0:00: Kanada – Katar (grupa B, Vancouver)

3:00: Meksyk – Korea Południowa (grupa A, Guadalajara)

21:00: USA – Australia (grupa D, Seattle)



20 czerwca

0:00: Szkocja – Maroko (grupa C, Boston)

3:00: Brazylia – Haiti (grupa C, Filadelfia)

5:00: Turcja – Paragwaj (grupa D, Santa Clara)

19:00: Holandia – Szwecja (grupa F, Houston)

22:00: Niemcy – WKS (grupa E, Toronto)



21 czerwca

2:00: Ekwador – Curacao (grupa E, Kansas City)

6:00: Tunezja – Japonia (grupa F, Monterrey)

18:00: Hiszpania – Arabia Saudyjska (grupa H, Atlanta)

21:00: Belgia – Iran (grupa G, Los Angeles)



22 czerwca

0:00: Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Miami)

3:00: Nowa Zelandia – Egipt (grupa G, Vancouver)

19:00: Argentyna – Austria (grupa J, Dallas)

23:00: Francja – Irak (grupa I, Filadelfia)



23 czerwca

2:00: Norwegia – Senegal (grupa I, New Jersey)

5:00: Jordania – Algieria (grupa J, Santa Clara)

19:00: Portugalia – Uzbekistan (grupa K, Houston)

22:00: Anglia – Ghana (grupa L, Boston)



24 czerwca

1:00: Panama – Chorwacja (grupa L, Toronto)

4:00: Kolumbia – DR Konga (grupa K, Guadalajara)

21:00: Szwajcaria – Kanada (grupa B, Vancouver)

21:00: Bośnia i Hercegowina – Katar (grupa B, Seattle)



25 czerwca

0:00: Maroko – Haiti (grupa C, Atlanta)

0:00: Szkocja – Brazylia (grupa C, Miami)

3:00: RPA – Korea Południowa (grupa A, Monterrey)

3:00: Czechy – Meksyk (grupa A, Mexico City)

22:00: Curacao – WKS (grupa E, Filadelfia)

22:00: Ekwador – Niemcy (grupa E, New Jersey)



26 czerwca

1:00: Japonia – Szwecja (grupa F, Dallas)

1:00: Tunezja – Holandia (grupa F, Kansas City)

4:00: Paragwaj – Australia (grupa D, Santa Clara)

4:00: Turcja – USA (grupa D, Los Angeles)

21:00: Norwegia – Francja (grupa I, Boston)

21:00: Senegal – Irak (grupa I, Toronto)



27 czerwca

2:00: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (grupa H, Houston)

2:00: Urugwaj – Hiszpania (grupa H, Guadalajara)

5:00: Egipt – Iran (grupa G, Seattle)

5:00: Nowa Zelandia – Belgia (grupa G, Vancouver)

23:00: Chorwacja – Ghana (grupa L, Filadelfia)

23:00 Panama – Anglia (grupa L, New Jersey)



28 czerwca

1:30: DR Konga – Uzbekistan (grupa K, Atlanta)

1:30: Kolumbia – Portugalia (grupa K, Miami)

4:00: Algieria – Austria (grupa J, Kansas City)

4:00: Jordania – Argentyna (grupa J, Dallas)



1/16 FINAŁU:



28 czerwca

21:00: 2A – 2B (Los Angeles)



29 czerwca

19:00: 1C – 2F (Houston)

22:30: 1E – 3ABCDF (Boston)

30 czerwca

3:00: 1F – 2C (Monterrey)

19:00: 2E – 2I (Dallas)

23:00: 1I – 3CDFGH (New Jersey)



1 lipca

3:00: 1A – 3 CEFHI (Mexico City)

18:00: 1L – 3EHIJK (Atlanta)

22:00: 1G – 3AEHIJ (Seattle)



2 lipca

2:00: 1D – 3BEFIJ (Santa Clara)

21:00: 1H – 2J (Los Angeles)



3 lipca

1:00: 2K – 2L (Toronto)

5:00: 1B – 3EFGIJ (Vancouver)

20:00: 2D – 2G (Arlington)



4 lipca

0:00: 1J – 2H (Miami)

3:30: 1K – 3DEIJL (Kansas City)



1/8 FINAŁU:



4 lipca

19:00: 2A/2B – 1F/2C (#2, Houston)

23:00: 1E/3ABCDF – 1I/3CDFGH (#1, Filadelfia)



5 lipca

22:00: 1C/2F – 2E/2I (#3, East Rutherford)



6 lipca

2:00: 1A/3CEFHI – 1L/3EHIJK (#4, Mexico City)

21:00: 2K/2L – 1H/2J (#5, Dallas)



7 lipca

2:00: 1D/3BEFIJ – 1G/3AEHIJ (#6, Seattle)

18:00: 1J/2H – 2D/2G (#7, Atlanta)

22:00: 1B/3EFGIJ – 1K/3DEIJL (#8, Vancouver)



ĆWIERĆFINAŁY:



9 lipca

22:00: #1 – #2 (#1, Boston)



10 lipca

21:00: #5 – #6 (#2, Los Angeles)



11 lipca

23:00: #3 – #4 (#3, Miami)



12 lipca

3:00: #7 – #8 (#4, Kansas City)



PÓŁFINAŁY:



14 lipca

21:00: #1 – #2 (Dallas)



15 lipca

21:00: #3 – #4 (Atlanta)



MECZ O 3. MIEJSCE:



18 lipca, 23:00 (Miami)



FINAŁ:



19 lipca, 21:00 (New Jersey)

REKLAMA