Piłka nożna. Reprezentantka Słowacji w Pogoni

Laura Žemberyová w Pogoni Fot. Pogoń Szczecin

Kibice żeńskiej Pogoni długo czekali na pierwszy transfer przychodzący do klubu. W czwartek oficjalnie potwierdzono, że zespół wzmacnia reprezentantka Słowacji Laura Žemberyová.

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Przez ostatnie tygodnie z klubu napływały niemal wyłącznie informacje o odejściach z drużyny wicemistrzyń kraju. Z Pogoni odeszły m.in reprezentantka Polski Natalia Radkiewicz i Alexis Legowicz.

Laura Žemberyová to 25-letnia piłkarka występuje na pozycji skrzydłowej lub środkowej pomocniczki. Swoją karierę rozpoczęła jako dziewięciolatka, dołączyła do młodzieżowej akademii Tatran Prešov. Osiem lat później grała dla Lokomotiva Brno. W 2019 roku podpisała kontrakt z czeską Slavią Praga. W 2021 roku Žemberyová dołączyła do uniwersyteckiego zespołu University of Alabama at Birmingham. Od 2023 do 2025 roku grała dla University of Cincinnati z Ohio, a 2026 rok spędziła ponownie w swoim rodzinnym FC Tatran Presov.

Nowa zawodniczka Pogoni występowała w młodzieżowych reprezentacjach Słowacji U17 oraz U19, a dla pierwszej reprezentacji swojego kraju rozegrała 29 oficjalnych spotkań.

(woj)

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