Piłka nożna. 25 piłkarzy Pogoni na obozie w Austrii

Piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli w piątek zgrupowanie w Austrii, a na obozie ekipa trenować będzie w 25-osobowym składzie. Wśród uczestników zgrupowania są m.in. wracający do klubu z mundialu Hussein Ali oraz Attila Szalai, który w czwartek podpisał ze szczecińskim klubem nowy, trzyletni kontrakt.

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Już w sobotę Portowcy rozegrają pierwszy sparing w Austrii, a rywalem będzie Fenerbahce. Trzy dni później szczecinian czeka gra kontrolna ze Sturm Graz. Szczeciński klub opublikował listę 25. piłkarzy, którzy udadzą się do Austrii.

Kadra Pogoni na obóz:

Bramkarze: Valentin Cojocaru, Alex Pesković, Axel Holewiński

Obrońcy: Hussein Ali, Linus Wahlqvist, Attila Szalai, Dimitrios Keramitsis, Benjamin Mendy, Leo Borges, Andrzej Ossowski

Pomocnicy: Mor Ndiaye, Jan Biegański, Patryk Dziczek, Kellyn Acosta, Fredrik Ulvestad, Maciej Wojciechowski, Natan Ława, Mads Agger, Musa Juwara, Paul Mukairu, Jacek Czapliński, Kamil Grosicki

Napastnicy: Karol Angielski, Filip Cuić, Jean-Pierre Nsame. (woj)

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