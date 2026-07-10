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Piłka nożna. Pogoń bez dyrektora skautingu

Data publikacji: 10 lipca 2026 r. 18:27
Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2026 r. 19:31
Piłka nożna. Pogoń bez dyrektora skautingu
Przygoda Okana Özkana z Pogonią trwała tylko pół roku. Fot. Pogoń Szczecin/Facebook  

Po niespełna pół roku współpracy Pogoń pożegnała swojego dyrektora pionu skautingu i rekrutacji Okana Özkana. Zatrudniony przez szczeciński klub w styczniu Turek przyjął ofertę objęcia stanowiska dyrektora sportowego w występującym w angielskiej Premier League Hull City.

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Hull City jest beniaminkiem Premier League. Podopieczni trenera Sergeja Jakirovicia awans wywalczyli po barażach, w których pokonali Millwall oraz Middlesbrough.

Pogoń nie ogłosiła na razie, czy znalazła już następcę na kluczowe stanowisko, a w środku okienka transferowego brak osoby odpowiedzialnej za skauting i transfery może mieć przykre konsekwencje.

(woj)

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