Piłka nożna. Pogoń bez dyrektora skautingu

Przygoda Okana Özkana z Pogonią trwała tylko pół roku. Fot. Pogoń Szczecin/Facebook

Po niespełna pół roku współpracy Pogoń pożegnała swojego dyrektora pionu skautingu i rekrutacji Okana Özkana. Zatrudniony przez szczeciński klub w styczniu Turek przyjął ofertę objęcia stanowiska dyrektora sportowego w występującym w angielskiej Premier League Hull City.

REKLAMA

Hull City jest beniaminkiem Premier League. Podopieczni trenera Sergeja Jakirovicia awans wywalczyli po barażach, w których pokonali Millwall oraz Middlesbrough.

Pogoń nie ogłosiła na razie, czy znalazła już następcę na kluczowe stanowisko, a w środku okienka transferowego brak osoby odpowiedzialnej za skauting i transfery może mieć przykre konsekwencje.

(woj)

REKLAMA