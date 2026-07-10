Piłka nożna. Attila Szalai na dłużej w Pogoni

Attila Szalai podpisał z Pogonią kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Węgierski zawodnik do Pogoni trafił w styczniu tego roku na wypożyczeniu TSG 1899 Hoffenheim. Teraz dołącza do zespołu na zasadzie transferu definitywnego.

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28-letni zawodnik urodził się w Budapeszcie, a w swojej seniorskiej karierze występował w węgierskim Mezőkövesdi SE, cypryjskim Apollonu Limassol, tureckim Fenerbahce SK. W 2023 roku Szalai został zawodnikiem TSG 1899 Hoffenheim. 2024 rok spędził na wypożyczeniu do SC Freiburg, a w 2025 był wypożyczony z drużyny najpierw do belgijskiego Standardu Liege, a następnie tureckiej Kasimpasy. Wiosną w Pogoni rozegrał 14 oficjalnych spotkań.

Szalai to także reprezentant Węgier. Obrońca w pierwszej reprezentacji rozegrał 53 mecze, w których strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. Wraz ze swoją drużyną narodową występował na mistrzostwach Europy 2020 i 2024. (woj)

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