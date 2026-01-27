Piłka nożna. Reprezentant Węgier w Szczecinie

Attila Szalai zagra wiosną w Pogoni. Fot. Pogoń Szczecin

Reprezentant Węgier Attila Szalai został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin. Środkowy obrońca został wypożyczony do końca sezonu 2025/26 z niemieckiego TSG 1899 Hoffenheim.



28-letni Attila Szalai karierę piłkarską zaczynał w mniejszych węgierskich klubach, ale już jako nastolatek trafił do Rapidu Wiedeń. W 2015 roku – po trzech latach zbierania doświadczenia w młodzieżowych i rezerwowych zespołach Rapidu został piłkarze pierwszego zespołu wielokrotnych mistrzów Austrii. Rozegrał w jego barwach tylko jedno oficjalne spotkanie, a następnie w 2017 roku powrócił do ojczyzny i został piłkarzem Mezőkövesdi SE. Potem sięgnął po niego Aris Limassol i na Cyprze stał się jednym z liderów swojej drużyny. W barwach Arisu grał regularnie zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach. W ciągu dwóch lat zanotował 43 występy, w których strzelił 5 goli i dołożył 3 asysty.

W efekcie został wytransferowany do tureckiego giganta – Fenerbahce SK. W barwach wielokrotnych mistrzów Turcji węgierski obrońca wygrał w sezonie 2022/23 Puchar Turcji, a także rywalizował w Lidze Europy, Lidze Konferencji i eliminacjach Ligi Mistrzów. Dobre występy w europejskich zaprocentowały latem 2023 roku transferem do niemieckiej Bundesligi i zespołu TSG 1899 Hoffenheim.

Szalai w Hoffenheim przebić się nie mógł, więc w kolejnych latach był wypożyczany z klubu do innych drużyn. W 2024 roku grał dla innej ekipy z Bundesligi – SC Freiburga. W jego barwach zanotował jednak tylko 3 występy. W 2025 roku został wypożyczony do belgijskiego Standardu Liege. Jego przygoda z „Les Rouches” także nie była jednak zbyt zażyła – skończyła się po pięciu zawodowych występach. W bieżącym sezonie obrońca bronił barw tureckiej Kasimpasy. W barwach tego zespołu był podstawowym obrońcą i w kilku meczach pełnił nawet rolę kapitana. Zagrał dla niego ostatecznie 15 razy, notując 1 asystę.

Szalai reprezentował swój kraj młodzieżowych kadrach, a w 2019 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji Węgier. Do dziś rozegrał w niej 53 mecze, w których strzelił 2 gole i zanotował 2 asysty. Był podstawowym obrońcą podczas Euro 2020, a na Euro 2024 wystąpił w niepełnym wymiarze czasowym w dwóch spotkaniach. (woj)

