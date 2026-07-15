Piłka nożna. Kolejny przegrany sparing Pogoni

Piłkarze Pogoni Szczecin przegrali kolejny mecz sparingowy. Tym razem ze Sturmem Graz. Mecz trwał wyjątkowo 120 minut a rozstrzygnięcie zapadło w 117 minucie.

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Sturm Graz - Pogoń Szczecin 1:0 (0:0, 0:0); 1:0 Axel Kayombo (117)

Pogoń: Cojocaru (91' Pesković) - Ali (64' Wahlqvist, 91' Cuić), Keramitsis (46' Ndiaye), Szalai (84' Ossowski), Borges, Mendy (64' Agger) - Dziczek (64' Biegański), Acosta (64' Ława, 101' Czapliński) - Juwara (64' Ulvestad), Nsame (64' Grosicki), Mukairu (82' Wojciechowski)

Gospodarze poważnie zagrozili bramce Pogoni już w pierwszej akcji. Cojocaru musiał interweniować po zamieszaniu w polu karnym, a chwilę później Austriacy strzelili w poprzeczkę.

Pogoń odpowiedziała kilkoma składnymi akcjami ofensywnymi. Blisko powodzenia był Nsame, a później nad poprzeczką uderzał Acosta. W 31. minucie Nsame oddał strzał po zgraniu Szalaia, jednak bramkarz Sturmu był na posterunku. Pogoń w 39. minucie meczu od utraty bramki uratował Cojocaru.

Na początku drugiej połowy sztab szkoleniowy Pogoni dokonał pierwszej zmiany. Na boisku pojawił się Ndiaye. W kolejnych fragmentach meczu szczecinianie coraz śmielej atakowali. Dobrą okazję miał Nsame. Chwilę po wejściu groźny strzał oddał Grosicki. Potem uderzenie Ławy minęło słupek.

W dodatkowych 30 minutach meczu okazji bramkowych było niewiele, a mecz rozstrzygnął się w 117. minucie. Po kombinacyjnej akcji Sturmu Kayombo precyzyjnym strzałem przy słupku pokonał Peskovica. (woj)

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