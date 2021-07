Piłka nożna. Pogoń wygrywa w Dreźnie

Piłkarze Pogoni rozegrali w sobotnie południe w Dreźnie sparingowy mecz z beniaminkiem 2 Bundesligi Dynamem. Portowcy wygrali 1:0 (0:0) po bramce z rzutu karnego Kamila Drygasa w 86 minucie. Tym samym bilans gier kontrolnych Pogoni to obecnie trzy zwycięstwa i jedna porażka. W nadchodzącym tygodniu piłkarze Pogoni powinni rozegrać jeszcze jeden sparing.

Wyjazd Pogoni do Drezna owiany był tajemnicą. Klub na swojej stronie internetowej poinformował wprawdzie o sparingu zaplanowanym w weekend, ale nie wskazał ani rywala, ani miejsca rozegrania, ani tym bardziej dnia i godziny. To wszystko na wniosek niemieckiego klubu, który obawiał się ewentualnego najazdu kibiców. Mecz odbył się na wybudowanych niedawno nowoczesnych obiektach treningowych Dynama. Klub z Drezna awansował do 2 Bundesligi wygrywając zmagania poprzedniego sezonu na trzecim froncie. Trener Kosta Runjaic do Drezna nie zabrał Macieja Żurawskiego i Kacpra Kozłowskiego. Obaj zostali w Szczecinie, by trenować indywidualnie. Pierwszy z nich wraca do dyspozycji po kontuzji, a Kozłowski po powrocie z Euro 2020 jest na innym etapie przygotowań niż reszta drużyny.

W pierwszej połowie Pogoń stworzyła sobie kilka dobrych okazji strzeleckich. Bramkarz gospodarzy nie dał się zaskoczyć po strzałach Rafała Kurzawy, Luka Zahovivia i Konstantinosa Triantafyllopoulosa, a szarżę Sebastiana Kowalczyka przerwali obrońcy Dynama

W drugiej połowie od początku na boisku pojawił się Kamil Drygas. To właśnie ten zawodnik po przerwie był jednym z najaktywniejszych w ofensywie. Po zmianie stron utrzymywała się przewaga Pogoni, a trener Kasta Rujaić rotował składem. Do gry w ataku desygnowany został nowy nabytek Pogoni Jean Carlos Silva. Wynik ustalony został w w 86. minucie, kiedy to w polu karnym faulowany był Marcel Wędrychowski. Pewnym egzekutorem jedenastki był Drygas. Dynamu miało po przerwie dwie okazje na zdobycie goli, ale zapobiegły im udane interwencje Dante Stipicy.

Pogoń wystąpiła w Dreźnie w składzie: Dante Stipica – Paweł Stolarski (68' Jakub Bartkowski), Kostas Triantafyllopoulos (64' Mariusz Malec), Benedikt Zech (68' Igor Łasicki), Luis Mata (77' Hubert Matynia) – Sebastian Kowalczyk (64' Jean Carlos Silva), Damian Dąbrowski (77' Mateusz Łęgowski), Alexander Gorgon (83' Marcel Wędrychowski), Kacper Smoliński (46' Kamil Drygas), Rafał Kurzawa (64' Michał Kucharczyk) – Luka Zahović (77' Mariusz Fornalczyk).

(woj)