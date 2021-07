Piłka nożna. Dwa tygodnie do meczu z FK Osijek

Ostatnie dwa tygodnie przygotowań do inauguracji sezonu czekają od wtorku piłkarzy Pogoni Szczecin. Pierwszym sprawdzianem formy portowców będzie mecz II rundy kwalifikacji Ligi Konfederacji Europy z chorwackim FK Osijek. Trzy dni później na inaugurację PKO Ekstraklasy Pogoń podejmować będzie Górnika Zabrze.

Pogoń w niedzielę zakończyła zgrupowanie w Opalenicy, podczas którego rozegrała trzy sparingi i dwa z nich wygrała. Poniedziałek był dla piłkarzy dniem wolnym od zajęć, a treningi zespół wznowi we wtorek. Przygotowania będą już ukierunkowane pod kontem najbliższych spotkań – pierwszego od 20 lat meczu Pogoni w europejskich pucharach i inauguracji PKO Ekstraklasy. Na pierwszy ogień pójdzie chorwacki FK Osijek, który komplementuje szkoleniowiec portowców Kosta Runjaić. Przed występem w Lidze Konfederacji Europy Pogoń planuje rozegrać jeszcze jedną lub dwie gry kontrolne.

– NK Osijek to doświadczona i mocna drużyna. Ma jakość, jest silna w defensywie. Mieli w ubiegłym sezonie więcej czystych kont niż my. Na pewno to będą dwa wymagające mecze. Przygotujemy się najlepiej jak możemy. Analizujemy ich, myślę, że oni nas też. To chyba pierwszy klub od dawna, który nawiązuje walkę z Dinamem Zagrzeb. Mają jasne cele – chcą wygrywać mistrzostwo kraju, chcą grać w Lidze Mistrzów. Zainwestowali sporo pieniędzy w zespół. Mogę powiedzieć, że są na innym poziomie niż my obecnie, ale będziemy dobrze przygotowani, zagramy i zobaczymy, co uda się osiągnąć – mówi dla oficjalnej klubowej strony Kosta Runjaić.

Kibice Pogoni na forach internetowych wyrażają zaniepokojenie polityką kadrową klubu. Czarę goryczy przelała informacja o transferze Adriana Benedyczaka do Parmy Calcio. Z młodym napastnikiem, który w poprzednim sezonie zdobył trzy bramki i był jednym z siedmiu najlepszych snajperów klubu, wiązano spore nadzieje przed kolejnymi rozgrywkami. Jak na razie nie ma informacji, kto może zastąpić Benedyczaka w Pogoni. Klub tymczasem szuka okazji do wypożyczenia kolejnych swoich zawodników, tym razem tych z drużyn juniorów i rezerw. Hubert Sadowski, który ostatnie miesiące spędził w Skrze Częstochowa rozpoczyna testy w beniaminku I ligi GKS Katowice. Pomocnik Michał Graczyk i napastnik Bartosz Krzysztofek będą sprawdzani w najbliższych dniach przez drugoligową Olimpię Elbląg. Bramkarz Nikodem Sujecki po drugoligowej przygodzie z Olimpią Grudziądz rozpocznie treningi z beniaminkiem zaplecza ekstraklasy Skrą Częstochowa.

(woj)