Piłka nożna. Pogoń wyeliminowała III-ligowca z Pucharu Polski po rzutach karnych

Występująca w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin w miernym stylu dopiero po 14 seriach rzutów karnych wyeliminowała z Pucharu Polski III-ligowy Rekord Bielsko-Biała, a pucharowy występ okupiła kontuzją Pawła Stolarskiego i sporym zmęczeniem pozostałych zawodników przed sobotnim ligowym meczem z Legią w Warszawie.

1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski: REKORD Bielsko-Biała - POGOŃ Szczecin 3:3 (2:2, 0:0), karne 11:12; 1:0 Nowak (56), 2:0 Mucha (64), 2:1 Zahovič (67), 2:2 Zahovič (90+2), 2:3 Zahovič (95), 3:3 Caputa (110).

REKORD: Jakub Szumera - Kamil Żołna (85 Daniel Feruga), Konrad Kareta, Mateusz Pańkowski, Arkadiusz Krysik, Kacper Kasprzak (34 Szymon Nocoń) - Bartłomiej Twarkowski (72 Seweryn Caputa), Piotr Wyroba, Tomasz Nowak, Szczepan Mucha (73 Filip Waluś) - Marcin Wróbel (73 Sidy Camara)

POGOŃ: Bartosz Klebaniuk - Paweł Stolarski (39 Michał Kucharczyk), Kóstas Triantafyllópoulos, Mariusz Malec, Léo Borges (74 Mariusz Fornalczyk) - Jean Carlos Silva (60 Rafał Kurzawa), Kamil Drygas (60 Wahan Biczachczjan), Damian Dąbrowski, Sebastian Kowalczyk (74 Marcel Wędrychowski), Kamil Grosicki - Luka Zahovič

Żółte kartki: Wyroba, Nowak, Caputa - Zahovič, Dąbrowski, Triantafyllópoulos, Biczachczjan i Dante Stipica (rezerwowy). Sędziował: Sebastian Krasny (Kraków).

Portowcy rozpoczęli mecz od strzałów Stolarskiego (który z powodu kontuzji dość szybko opuścił boisko), Kowalczyka i Zahoviča, a później oglądaliśmy centry Grosickiego, ale do przerwy Pogoń nie zagroziła poważniej bramce gospodarzy. Pierwszą tzw. stuprocentową okazję miał dopiero na początku drugiej połowy Carlos Silva. W 56. minucie Nowak strzałem z rzutu wolnego niemal z połowy boiska przelobował Klebaniuka i Rekord sensacyjnie objął prowadzenie, a chwilę później mógł je podwyższyć, lecz Mucha trafił w poprzeczkę, a Kaleta w słupek. W 64. minucie po kontrataku, Mucha ograł Triantafyllópoulosa i poprawił rezultat na 2:0. Trzy minuty później po podaniu Kucharczyka strzałem z bliska kontaktowego gola zdobył Zahovič. W doliczonym czasie drugiej połowy po dośrodkowaniu Kucharczyka i główce Biczachczjana, Zahovič z bliska posłał piłkę do siatki, doprowadzając do dogrywki, a już na jej początku po podaniu Grosickiego, Słoweniec główką skompletował hat-tricka. W 103. minucie Caputa lobował Klebaniuka, ale piłka minęła poprzeczkę. Następnie dwukrotnie groźnie strzelał Kucharczyk (poprzeczka i udana interwencja bramkarza), a później po strzale Biczachczjana, Nowak wybił piłkę z linii bramkowej. Po krótkim okresie naporu Rekordu, w 110. minucie Caputa doprowadził do wyrównania i rzutów karnych, a obie drużyny ustaliły, że będzie je wykonywało po 10 zawodników z każdego zespołu (w Pogoni z obowiązku wykonywania jedenastek zwolniony został strzelec trzech goli Zahovič, którego w końcówce dogrywki łapały kurcze).

Dramatyczny konkurs rzutów karnych rozstrzygnął celnym strzałem Kurzawa, który wcześniejszą jedenastkę zmarnował. Nie strzelił także Klebaniuk, który obronił dwa rzuty karne (pierwszy i ostatni). Oprócz Kurzawy skutecznymi egzekutorami okazali się: Grosicki 2, Bichachczjan 2, Kucharczyk 2 oraz Fornalczyk, Wędrychowski, Malec, Dąbrowski i Triantafyllópoulos.

W 11. minucie na kameralnym stadionie w Białej pojawili się szczecińscy kibice-szalikowcy, a jako ciekawostkę podajmy, że III-ligowy wicelider Grupy 3 Rekord, to także 5-krotny mistrz Polski w futsalu i aktualny wicemistrz kraju w halowej odmianie futbolu. ©℗ (mij)

Fot. Pogoń Szczecin SA