Piłka nożna. Pogoń z Rekordem w Bielsku-Białej

We wtorek o godz. 14.15 występująca w PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin w ramach 1/16 finału Pucharu Polski zmierzy się na wyjeździe z III-ligowym Rekordem Bielsko-Biała, który w I rundzie szczebla centralnego PP (na tym etapie portowcy mieli wolny los jako uczestnik europejskich pucharów) wyeliminował III-ligową Chełmiankę Chełm, zwyciężając 3:0. Transmisję meczu przeprowadzi Polski Związek Piłki Nożnej w internecie (YouTube Łączynaspiłka).

Rekord Bielsko-Biała jest aktualnym wiceliderem III-ligowej Grupy 3 i w 12 meczach zgromadził 26 punktów (8 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki). Na własnym stadionie rekordziści trzy razy wygrali i dwukrotnie podzielili się punktami. Zdecydowanym faworytem są więc szczecinianie, ale nikogo nie można lekceważyć. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji PP Pogoń odpadła po sensacyjnej porażce z II-ligowym KKS-em 1925 Kalisz…

Przed portowcami kolejny bardzo intensywny tydzień i to wyjazdowy, gdyż po wtorkowej pucharowej potyczce nasza drużyna w sobotę w stolicy w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie walczyć o ligowe punkty z Legią Warszawa, prowadzoną obecnie przez byłego trenera Pogoni Kostę Runjaicia. W poniedziałek rano pogoniarze odbyli pierwsze i ostatnie w tym tygodniu zajęcia przy Twardowskiego. Zaraz po nich drużyna pojechała autokarem do Goleniowa, gdzie piłkarze wsiedli w samolot i udali się na południe kraju. Po spotkaniu z Rekordem, które poprowadzi Sebastian Krasny z Krakowa, zawodnicy Dumy Pomorza nie powrócą do Szczecina. Aby zapewnić naszym piłkarzom maksymalny komfort pracy, sztab szkoleniowy zadecydował, że przygotowania do meczu z Legią będą odbywać się w centralnej Polsce. Tam zawodnicy Pogoni będą trenować raz dziennie w środę, czwartek i piątek. Mecz z Legią Warszawa odbędzie się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w sobotę o godz. 17.30. Niedzielę portowcy będą mieli wolną.

W meczu z Rekordem nikt z piłkarzy Pogoni nie będzie musiał pauzować z powodu kartek, a z powodów zdrowotnych nie wystąpią poważnie kontuzjowani Kacper Smoliński i Stanisław Wawrzynowicz, a ponadto Jakub Bartkowski i Pontus Almqvist. Nie będzie także mógł zagrać żaden z zawodników, który wystąpił w I rundzie PP w barwach Pogoni II w przegranym 0:2 meczu z GKS-em Katowice (wspomniani już z okazji kontuzji Smoliński i Wawrzynowicz oraz: Maciej Kowal, Bartosz Boniecki, Wojciech Lisowski, Fabian Pach, Konrad Magnuszewski, Bartłomiej Mruk, Mateusz Bąk, Yadegar Rostami, Oskar Kalenik, Olaf Korczakowski, Błażej Starzycki, Dawid Rezaeian, Kacper Zaborski i Bartosz Ława).

W ramach 1/16 finału Pucharu Polski odbył się już jeden mecz, w którym sensacyjnie Lechia Zielona Góra pokonała 3:1 Jagiellonię Białystok. We wtorek, oprócz meczu portowców, odbędą się jeszcze spotkania: Zagłębie Sosnowiec – Raków Częstochowa (godz. 14.30), Stal Mielec – Piast Gliwice (godz. 17.30), KKS 1925 Kalisz – Olimpia Elbląg (godz. 18.30), Górnik Łęczna – Korona Kielce (godz. 19.15), Wisła Płock – Legia Warszawa (godz. 20.30). W środę zagrają: Radunia Stężyca – Lechia Gdańsk (godz. 14), Resovia – Cracovia (godz. 17.30), Sandecja Nowy Sącz – Warta Poznań (godz. 18), Motor Lublin – Zagłębie Lubin (godz. 18), Wisła Kraków – Puszcza Niepołomice (godz. 19.15), Lech Poznań – Śląsk Wrocław (godz. 20.30). W czwartek zmierzą się: Pogoń Siedlce – Chrobry Głogów (godz. 14.30), Zawisza Bydgoszcz – Radomiak Radom (godz. 17.30) i GKS Katowice – Górnik Zabrze (godz. 20.30).

(mij)