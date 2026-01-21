Środa, 21 stycznia 2026 r. 
Piłka nożna. Pogoń wraca, ale bez Juwary?

Data publikacji: 21 stycznia 2026 r. 15:25
Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2026 r. 15:46
Fot. Pogoń Szczecin SA/Facebook  

Piłkarze ekstraklasowej Pogoni Szczecin kończą powoli zgrupowanie w tureckim Belek i w przedostatnim dniu obozu rozegrają ostatni w Turcji mecz kontrolny (3 x 45 minut) z serbskim Radnikiem Surdulica, który rozpocznie się w piątek o godz. 13 czasu polskiego (transmisja na kanale Pogoni w serwisie YouTube). Przypomnjmy, że wcześniej w Belek Portowcy pokonali azerski Turan Tovuz 3:2 oraz zremisowali z czeskim FK Jablonec 0:0.

W wywiadzie dla Interii dyrektor generalny Pogoni Tan Kesler potwierdził zainteresowanie stoperem reprezentacji Polski Pawłem Dawidowiczem. Natomiast oficjalną ofertę kupna Musy Juwary złożył turecki klub Sakaryaspor. (mij)

Komentarze

Pastor
2026-01-21 16:39:51
Oddać go! Nawet za darmo.....
