Piłka Nożna. Artur Sobiech dołączy do Pogoni?

Artur Sobiech (drugi z lewej) w trakcie zajęć na kursie UEFA MIP. Obok niego (pierwszy z lewej) były piłkarz Ajaksu i reprezentacji Holandii, Siem de Jong.

Były piłkarz reprezentacji Polski Artur Sobiech może dołączyć do struktur Pogoni Szczecin. 35-letni Sobiech jest w trakcie kursu UEFA MIP, przygotowującego do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem i administracją w piłce nożnej.

Wiemy, że zatrudnienie Sobiecha przez Pogoń jest rozważane, o czym na platformie X poinformował użytkownik Daniel_1948. Na razie nie wiadomo jaką konkretnie funkcję mógłby objąć były 13-krotny reprezentant Polski, ale kurs MIP (Masters International Players) przygotowuje do pracy na wielu stanowiskach. Jest to elitarny płatny kurs, który od pierwszej edycji w 2015 roku ukończyło 140 osób. Mogą w nim uczestniczyć byli profesjonalni piłkarze z doświadczeniem w reprezentacji narodowej. W obecnej edycji kursu udział bierze 30 osób, w tym bardzo znani piłkarze z niedalekiej przeszłości.

Chorwat Ivan Rakitić to były pomocnik Schalke 04, Barcelony i Sevilli. Obecnie pracuje już jako dyrektor sportowy Hajduka Split. Islandczyk Alfred Finbogasson został dyrektorem norweskiego Rosenborga, a Francuz Morgan Schneiderlin został właśnie zatrudniony w Racingu Strasbourg. Wcześniej dyplom ukończenia kursu otrzymali m.in. Sebastian Kehl (obecnie dyrektor sportowy Borussii Dortmund) czy też Simon Rolfes (Bayer Leverkusen). Nie można zatem wykluczyć, że i Pogoń tworząca nowe struktury zatrudni kończącego kurs UEFA MIP Sobiecha. Ma on za sobą bogatą karierę piłkarską, bo grał m.in. w Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa, niemieckim Hannoverze 96, Lechii Gdańsk, tureckim Fatih Karagumruk i Lechu Poznań. Z Lechią sięgnął po Puchar Polski w 2019 roku. Był w kadrze reprezentacji Polski na finały Euro 2012. Karierę piłkarską zakończył w czerwcu ubiegłego roku. Pogoń buduje praktycznie od podstaw struktury sportowe.

Kilka dni temu dyrektorem pionu skautingu i zatrudnienia został Turek Okan Ozkan. Wraz z nim do działu skautingu dołączyli Maciej Kazimierowicz i Oliver Nerent.

JCH

