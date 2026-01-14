Piłka nożna. Pogoń trenuje w Belek

W Turcji bardzo dobrze czuje się Nigeryjczyk Paul Mukairu, bo już jako junior trenował w leżącej blisko Belek Antalyi i rozpoczynał wyczynową karierę w Antalyaspor Kulubu, a później grał jeszcze w drugiej drużynie z kraju nad Bosforem, a mianowicie Boluspor Kulubu. Fot. Pogoń Szczecin SA

Od wtorku ekstraklasowa drużyna piłkarska Pogoni Szczecin przebywa na przedsezonowym zgrupowanie w tureckim Belek, a jest to już kolejny pobyt Portowców w tym miasteczku.

REKLAMA

We wtorkowy wieczór Portowcy wylądowali w Antalyi, z której bezpośrednio udali się na miejsce do hotelu Sueno Deluxe w pobliskim Belek i zaraz po rozpakowaniu podopieczni duńskiego trenera Thomasa Thomasberga odbyli pierwsze zajęcia, a była to tak zwana wieczorna aktywacja na siłowni. Przypomnijmy, że podróż Dumy Pomorza rozpoczęła się od porannego wyjazdu z Twardowskiego, a kolejnym przystankiem było lotnisko Berlin-Brandenburg, z którego szczecińska drużyna podróżowała do Antalyi.

Od środy granatowo-bordowi weszli już w Turcji na pełne, treningowe obroty, trenując zwykle dwa razy dziennie, na siłowni oraz na boisku. Wyjątkiem od tego cyklu będą dni meczów kontrolnych, a więc praktycznie cały nadchodzący weekend, bo w sobotę Pogoń zmierzy się z zespołem Turan Tovuz PFK (Azerbejdżan), a dzień później Szczecinianie zagrają z drużyną FK Jablonec (Czechy). Dodajmy, że ostatnim sparingowym rywalem podczas tureckiej eskapady będzie Radnik Surdukica, a pojedynek zostanie rozegrany na dzień przed powrotem do kraju, bo dopiero 23 stycznia. (oprac. mij)

REKLAMA