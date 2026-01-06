Piłka nożna. Turecki szef skautingu w Pogoni

Pogoń Szczecin będzie miała nowego szefa skautingu. Funkcję tę ma objąć Turek, Okan Ozkan. Tak wynika z informacji przekazanej przez portal meczyki.pl, bo na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia przez klub.

34-letni Ozkan pracował w Fenerbahce Stambuł od 2018 roku, a współpracę z tureckim gigantem zakończył w lipcu ubiegłego roku. Do końca nie wiadomo, jak ważną rolę pełnił przy transferach do klubu ze Stambułu, ale jest faktem, że w tym okresie Fenerbahce zasiliło kilku piłkarzy o głośnych nazwiskach, jak Bośniak Edin Dżeko czy Serb Dusan Tadić. Ozkan miał również pomagać w sprowadzeniu do drużyny ze Stambułu reprezentanta Polski, Sebastiana Szymańskiego. Fenerbahce w poprzednim sezonie zdobyło wicemistrzostwo Turcji. Jak podają meczyki.pl w Pogoni ma pełnić stanowisko dyrektora skautingu i zatrudnienia. W szczecińskim klubie był vacat na stanowisku szefa skautów po odejściu z klubu Sławomira Rafałowicza, najbliższego współpracownika poprzedniego dyrektora sportowego, Dariusza Adamczuka. Pozostaje pytanie, czy zatrudnienie obcokrajowca będzie dobrym ruchem, skoro w Pogoni mocno zmalała liczba Polaków i być może odbudowanie pewnego balansu w drużynie, powinno być bardziej zadaniem dla Polaka na stanowisku szefa działu skautingu. Inna sprawa, że transfery piłkarzy z zagranicy w letnim oknie transferowym po objęciu rządów przez Alexa Haditaghiego też nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Jeśli potwierdzi się o informacja o zatrudnieniu Ozkana, to będzie on kolejnym Turkiem sprawującym ważną funkcję w Dumie Pomorza. Wiceprezesem klubu, a zarazem dyrektorem generalnym jest Tan Kesler.

(JCH)

