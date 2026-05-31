Piłka nożna. Pogoń wicemistrzem Polski!

Pogoń (w granatowo-bordowych strojach) wygrała na Karłowicza ze Śląskiem. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Piłkarki nożne Pogoni Szczecin rozegrały ostatni mecz Orlen Ekstraligi kobiet sezonu 2025/2026 i pokonały u siebie Śląsk Wrocław 1:0, zapewniając sobie wicemistrzostwo Polski.

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: POGOŃ Szczecin - ŚLĄSK Wrocław 1:0 (1:0); 1:0 Weronika Szymaszek (15).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Weronika Szymaszek, Alexis Legowski, Alicja Dyguś, Zuzanna Radochońska - Isabella Cook (Julia Brzozowska 90+4), Lena Świrska (Blanka Zając 90+4), Suzuka Yosue, Dakyeong Choi (Kornelia Okoniewska 76), Zofia Giętkowska (Julia Dębowska 90+4), Anastasija Poluhovica (Wiktoria Zgrzeba 83)

Od początku meczu dominowały Szczecinianki i po kwadransie już prowadziły. Po dośrodkowaniu piłki w pole karne akcję na tzw. dalszym słupku zamknęła Szymaszek i strzałem głową pokonała Zuzannę Błaszczyk. Sześć minut później z rzutu wolnego uderzała Japonka Yosue, ale świetnie zachowała się Błaszczyk, zbijając piłkę na rzut rożny. Chwilę później Yosue zatańczyła w polu karnym z dwoma rywalkami i mając przed sobą bramkę uderzyła obok słupka. Po kornerze Świrska powinna podwyższyć prowadzenie, ale jej strzał z pustej bramki wybiła piłkarka Śląska. Przed przerwą Pogoń szukała drugiego gola, ale jej próby mijały światło bramki. Wrocławianki oddawały strzały, ale jeden był niecelny, a drugi dobrze obroniła Radkiewicz. Mecz był bardzo twardy, a w pierwszej połowie sędzina pokazała aż 5 żółtych kartek. Po przerwie Pogoń skupiła się na obronie wyniku, a Śląsk częściej przebywał na połowie gospodyń. Jednak to Giętkowska po dośrodkowaniu trafiła piłką w poprzeczkę. Za moment przyjezdne były bliskie wyrównania, a piłka po strzale Karoliny Gec również odbiła się od poprzeczki. W innej sytuacji piłkarkom z Dolnego Śląska należał się rzut karny, gdyż zawodniczkę gości w polu karnym faulowała Cook, lecz gwizdek pani arbiter milczał. Ekipa z grodu Gryfa mądrze się broniła i dowiozła jednobramkowe zwycięstwo, a po spotkaniu odebrała srebrne medale. Mecz ze Śląskiem był bardzo wyjątkowy dla Alicji Dyguś, ponieważ zanotowała setny występ w barwach Pogoni.

W 22 spotkaniach Pogoń, z którą żegna się trener Piotr Łęczyński, wywalczyła 51 punków i zajęła II miejsce, ustępując miejsca tylko Czarnym Antrans Sosnowiec. ©℗ (PR)

