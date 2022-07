Piłka nożna. Pogoń trenuje w Szczecinie

W czwartek (30 czerwca), po porannych zajęciach na siłowni, piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin zakończyli 10-dniowe przedsezonowe zgrupowanie w ośrodku Remes w wielkopolskiej Opalenicy i nowym autokarem powrócili do Szczecina.

W trakcie obozu podopieczni szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona najczęściej trenowali po dwa razy dziennie, a wolne mieli tylko raz (24 czerwca). Podczas zgrupowania rozegrali dwa mecze kontrolne; wygrywając 1:0 z mistrzem Polski Lechem Poznań oraz sprawdzając formę podczas gry wewnętrznej. W piątek portowcy odpoczywali, a już od soboty rozpoczęli mikrocykl treningowy przed meczem I rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z KR Reykjavik, który odbędzie się 7 lipca w Szczecinie o godz. 18.

Pogoń zgłosiła do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy 4 nowych zawodników: Jakub Lisa, Stanisława Wawrzynowicza, Kryspina Szcześniaka i Marcela Wędrychowskiego. Lis i Wawrzynowicz w ostatnim sezonie byli zawodnikami III-ligowych rezerw Pogoni. Lis wystąpił w 29 spotkaniach i strzelił 2 bramki, a Wawrzynowicz rozegrał 26 meczów i zdobył także 2 gole. Szcześniak był wypożyczony do Górnika Łęczna i wystąpił w 25 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, strzelając... samobójczą bramkę w meczu z Pogonią na Twardowskiego. Wędrychowski w ostatnim sezonie też był wypożyczony do Górnika Łęczna. Wystąpił w 18 spotkaniach i zdobył jedną ekstraklasową bramkę. Portal „90minut” poinformował, że zawodnikiem tym zainteresowany jest beniaminek PKO BP Ekstraklasy - Widzew Łódź. Stoper Pogoni Maciej Białczyk w najbliższym sezonie będzie występował na I-ligowych boiskach, gdyż 19-latek został wypożyczony do zespołu beniaminka - Chojniczanki Chojnice. W ostatnim sezonie był filarem defensywy drugiego zespołu Pogoni i wystąpił w 33 spotkaniach. W szatni chojnickiego klubu Białczyk spotka innego wychowanka Akademii Pogoni - Wojciecha Błyszko (grał też w Błękitnych Stargard) oraz byłego portowca - Davida Niepsuja.

Sezon 2022/23 Pogoń zacznie z trzema nowymi kompletami koszulek meczowych, które zostały stworzone przy współpracy z partnerem technicznym Pogoni Szczecin – marką Capelli Sport. Meczówki posiadają System CS Cool, który zapewnia cyrkulację powietrza oraz odprowadza ciepło od ciała. Trykot jest lekki i bardzo przyjemny w użytkowaniu. (mij)