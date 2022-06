Piłka nożna. Portowcy w Opalenicy, w czwartek sparing z Lechem

W poniedziałek piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin przyjechali swoim nowym autokarem do Opalenicy, która przywitała ich deszczem, a po zakwaterowaniu w hotelu Remes, odbyli pierwszy trening. We wtorek zajęcia odbywały się przez cały dzień i tak będzie do przyszłej środy.

W Opalenicy do naszej drużyny dołączył młody bramkarz Maciej Kowal, który urodził się 9 grudnia 2002 roku w Dzierżoniowie. W ostatnich latach reprezentował drużyny juniorskie Stali Rzeszów i Sokoła Kolbuszowa Dolna. W 2020 roku trafił do Siarki Tarnobrzeg, z którą w niedawno zakończonym sezonie wywalczył awans do II ligi, występując w 21 meczach i zaliczając 8 czystych kont bez straty gola. Do końca obozu golkiper będzie pracował pod okiem Andrzeja Krzyształowicza i sztabu szkoleniowego Pogoni, a decyzja o przyszłości młodzieżowca zapadnie po zakończeniu zgrupowania. Testy Macieja Kowala wpisują się w politykę klubu dotyczącą bramkarzy, o której mówił nam A. Krzyształowicz, a mianowicie, że zmiennik Dante Stipicy powinien być młodzieżowcem. Właśnie to było powodem, że Pogoń postanowiła rozstać się z Jakubem Bursztynem, który przekroczył już limit wiekowy młodzieżowca.

Do trenujących portowców w czwartek dołączyć ma reprezentant Armenii Wahan Biczachczjan, a w sobotę reprezentant Polski - Kamil Grosicki.

W czwartek o godz. 17 w Opalenicy Pogoń rozegra spotkanie sparingowe z mistrzem Polski Lechem, a dodajmy, że oba kluby po wywalczenia miejsca na podium w poprzednim sezonie, zmieniły trenerów. W Szczecinie Niemca Kostę Runjaicia zastąpił Szwed Jens Gustafsson, a w Poznaniu Macieja Skorżę zmienił Holender John van den Brom. Sparing będzie dostępny na klubowych kanałach YouTube Lecha Poznań oraz Pogoni Szczecin, a także w kanałach telewizyjnych WTK oraz Fanklub TV. Sygnał ze spotkania wyprodukuje klubowa telewizja Kolejorza, Lech TV.

• • •

Eldorjan Hamiti z Albanii poprowadzi pierwszy mecz Ligi Konferencji Europy pomiędzy Pogonią Szczecin i KR Reykjavik, który odbędzie się 7 lipca o godz. 18 w Szczecinie, a tydzień później w rewanżu arbitrem będzie Andrew Davey z Irlandii Północnej. (mij)