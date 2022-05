Piłka nożna. Pogoń już na urlopie

Po meczu zamykającym sezon 2021/22 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, zremisowanym przez Pogoń Szczecin z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 2:2, szczecińscy piłkarze udali się na urlopy, a do treningów powrócą 15 czerwca na obiektach przy Twardowskiego.

Następnie pod wodzą nowego trenera, Szweda Jensa Gustafssona, portowcy 20 czerwca, udadzą się na 10-dniowy obóz do Opalenicy, na którym rozegrają dwa mecze kontrolne. 23 czerwca Portowcy zmierzą się z Lechem Poznań, a drugi ze sparingpartnerów ciągle jest poszukiwany.

Zawodnicy, którzy otrzymali powołanie do reprezentacji swoich krajów, do treningów z drużyną dołączą później. Będą oni sukcesywnie dojeżdżać na zgrupowanie do Opalenicy.

Pucharowy sezon w Lidze Konferencji Europy portowcy rozpoczną 7 lipca, a zmagania ekstraklasowe zainaugurowane zostaną 15 lipca. ©℗ (mij)