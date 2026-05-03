Piłka nożna. Pogoń ograła Wisłę i ma szansę na utrzymanie!

Foto: Pogoń Szczecin S.A.

Po bardzo ważnym meczu, który się naprawdę dobrze ułożył, Portowcy wysoko pokonali zespół trenowany przez Szczecinianina i byłego piłkarza Pogoni Mariusza Misiurę, co znacznie zwiększyło szanse Dumy Pomorza na uniknięcie degradacji do I ligi.

PKO BP Ekstraklasa piłkarska: POGOŃ Szczecin - WISŁA Płock 3:0 (1:0); 1:0 Filip Cuić (45), 2:0 Filip Cuić (75), 3:0 Hussein Ali (90+3).



Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist (55, 13. Dimitris Keramitsis), 22. Danijel Loncar (82, 15. Hussein Ali), 41. Attila Szalai, 4. Leo Borges - 25. Mads Agger (82, 32. Leonardo Koutris), 8. Fredrik Ulvestad, 3. Kellyn Acosta, 18. Paul Mukairu (82, 23. Benjamin Mendy) - 10. Filip Cuić, 47. Natan Ława (64, 30. Jacek Czapliński)



Wisła: 12. Rafał Leszczyński - 16. Fabian Hiszpański (58, 13. Quentin Lecoeuche), 4. Marcus Haglind-Sangre, 35. Marcin Kamiński, 25. Nemanja Mijusković (86, 2. Kevin Custović), 19. Dion Gallapeni - 14. Dominik Kun (58, 8. Dani Pacheco), 84. Tomas Tavares (73, 17. Matchoi Djalo), 30. Wiktor Nowak - 9. Giannis Niarchos, 99. Deni Jurić (58, 20. Łukasz Sekulski)



Żółte kartki: Ali - Mijusković, Leszczyński. Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 19 444.

(mij)

Więcej informacji wkrótce, a szczegółowa relacja z ciekawostkami, statystykami i wypowiedziami we wtorkowym "Kurierze" oraz w e-wydaniu.

