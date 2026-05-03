Piłka nożna. Pogoń ograła Wisłę i ma szansę na utrzymanie!

Data publikacji: 03 maja 2026 r. 20:47
Ostatnia aktualizacja: 03 maja 2026 r. 20:51
Foto: Pogoń Szczecin S.A.  

Po bardzo ważnym meczu, który się naprawdę dobrze ułożył, Portowcy wysoko pokonali zespół trenowany przez Szczecinianina i byłego piłkarza Pogoni Mariusza Misiurę, co znacznie zwiększyło szanse Dumy Pomorza na uniknięcie degradacji do I ligi.

PKO BP Ekstraklasa piłkarska: POGOŃ Szczecin - WISŁA Płock 3:0 (1:0); 1:0 Filip Cuić (45), 2:0 Filip Cuić (75), 3:0 Hussein Ali (90+3). 

Pogoń: 77. Valentin Cojocaru - 28. Linus Wahlqvist (55, 13. Dimitris Keramitsis), 22. Danijel Loncar (82, 15. Hussein Ali), 41. Attila Szalai, 4. Leo Borges - 25. Mads Agger (82, 32. Leonardo Koutris), 8. Fredrik Ulvestad, 3. Kellyn Acosta, 18. Paul Mukairu (82, 23. Benjamin Mendy) - 10. Filip Cuić, 47. Natan Ława (64, 30. Jacek Czapliński) 

Wisła: 12. Rafał Leszczyński - 16. Fabian Hiszpański (58, 13. Quentin Lecoeuche), 4. Marcus Haglind-Sangre, 35. Marcin Kamiński, 25. Nemanja Mijusković (86, 2. Kevin Custović), 19. Dion Gallapeni - 14. Dominik Kun (58, 8. Dani Pacheco), 84. Tomas Tavares (73, 17. Matchoi Djalo), 30. Wiktor Nowak - 9. Giannis Niarchos, 99. Deni Jurić (58, 20. Łukasz Sekulski)

Żółte kartki: Ali - Mijusković, Leszczyński. Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 19 444.

(mij)

Więcej informacji wkrótce, a szczegółowa relacja z ciekawostkami, statystykami i wypowiedziami we wtorkowym "Kurierze" oraz w e-wydaniu.

Komentarze

carpe diem
2026-05-03 21:04:46
Wielka ulga. Wyszliśmy na prostą. Trzy punkty w ostatnich trzech meczach dadzą pewne utrzymanie. Ale mogą wystarczyć nawet dwa. Znakomita akcja bramkowa Alego. Przebiegł w sprincie z piłką ponad 40 metrów i zakończył precyzyjnym silnym strzałem przy słupku. Wielka klasa. Przedłużony kontrakt Ulvestada do 2028 roku to dobra decyzja prezesa Alexa. Następne decyzje to miejmy nadzieję pozbycie się kilku niewypałów transferowych. Musi być nowa Pogoń w następnym sezonie.
