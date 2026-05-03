Piłka nożna. Pogoń przepłynie Wisłę?

Ostatni raz Portowcy grali z Wisłą Płock na Twardowskiego 13 sierpnia 2022 roku remisując 2:2. Fot. Ryszard PAKIESER

W niedzielę o godz. 17.30 na stadionie im. Floriana Krygiera ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin zmierzą się z Wisłą Płock i będzie to pojedynek drużyn po przejściach, bo przed tygodniem Portowcy pod Wawelem wypuścili wygraną z Cracovią tracąc gola na 1:1 w 96. minucie, a Nafciarze przegrali u siebie z Radomiakiem 0:1.

Przed spotkaniem z Płocczanami w drużynie Dumy Pomorza nie ma pauz kartkowych, a z powodu kontuzji ostatnio nie grali: Rajmund Molnar, Linus Wahlqvist, Jose Pozo, Benjamin Mendy i Kamil Grosicki, a po przebytej chorobie w Krakowie nie mógł jeszcze wystąpić Karol Angielski. Po przebytych urazach w zawodach z Cracovią w drugiej połowie na boisku pojawili się natomiast dwaj rekonwalescenci, czyli Sam Greenwood i Hussein Ali. Niestety, liczba chorych w szpitalu z Twardowskiego może się powiększyć, bo z powodu ciężkich kontuzji ostatni mecz przed czasem zakończyli strzelec jedynej bramki Kellyn Acosta (rozbita głowa i podejrzenie wstrząsu mózgu, lecz po badaniu opuścił krakowską klinikę i powrócił z drużyną do grodu Gryfa) oraz Jan Biegański (staranowany przez rywala mógł doznać urazu żeber i nawet złamań, a jeszcze groźniejsze byłoby uszkodzenie mostka).

Dotychczas Pogoń rozegrała z Wisłą 37 ligowych spotkań, których bilans jest bardzo wyrównany, bo przy 7 remisach, Portowcy mają na koncie po 15 zwycięstw (najwyższe 4:0) i porażek (najdotkliwsza 1:4), ale różnica bramek jest korzystna i wynosi: 52-45. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się tylko raz i w Płocku był remis 1:1 ale Granatowo-Bordowi i tutaj byli ciut lepsi, gdyż w rzutach karnych wygrali 4:3. W rundzie jesiennej podopieczni szczecińskiego trenera Mariusza Misiury pokonali u siebie ekipę Thomasa Thomasberga 2:0, więc pora na rewanż i „przepłynięcie Wisły", tym bardziej, że broniącym się przed degradacją Szczecinianom, punkty są bardzo potrzebne! ©℗ (mij)

