Piłka nożna. Perypetie z trenerami i kontuzjowany kapitan. Pogoń z Cracovią o utrzymanie...

Kamil Grosicki prawdopodobnie nie zagra z Cracovią ale pojedzie do Krakowa wspierać kolegów. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

W sobotę o godz. 20.15 ekstraklasowi piłkarze Pogoni Szczecin zmierzą się w Krakowie z tamtejszą Cracovią i będzie to bój dwóch drużyn bezpośrednio walczących o uniknięcie degradacji, a takie spotkania nazywane są meczami o 6 punktów, bo nie tylko można wywalczyć 3 oczka, lecz także pozbawić rywala zdobyczy...

REKLAMA

W Pogoni było ostatnio gorąco, bo po przegranym w fatalnym stylu pojedynku z Lechem (wcześniejsze występy Szczecinian też były mierne, łagodnie mówiąc, a sporo punktów zostało wywalczonych bardzo szczęśliwie...), trener Portowców Thomas Thomasberg wezwany został przez właściciela i prezesa Alexa Haditaghiego na wielogodzinny nocny dywanik i nie mógł przyjść na pomeczową konferencję prasową. Ostatecznie Duńczyk pozostał jednak na razie na Twardowskiego i skończyło się tylko odejściem asystenta Tomasza Grzegorczyka, którego ma zastąpić Patryk Czubak, trenujący wcześniej Widzew Łódź, NK Osijek i ostatnio Polonię Bytom. Słabo wiosną spisują się też krakowskie Pasy i w tym tygodniu doszło pod Wawelem do zmiany trenera, a Słoweńca Lukę Elsnera zastąpił urodzony w Stargardzie Bartosz Grzelak.

Plaga kontuzji, chorób i dzielny Grosik

W zespole Cracovii od dłuższego czasu z urazami zmagają się Otar Kakabadze i Beno Selan, a z powodu czerwonej kartki otrzymanej w ostatnim spotkaniu z Rakowem, nie będzie mógł w sobotę wystąpić Amir Al-Ammari.

W naszej drużynie nie ma pauz kartkowych, a z powodu urazów ostatnio nie grają: Rajmund Molnar, Linus Wahlqvist, Jose Pozo, Benjamin Mendy, Sam Greenwood i Hussein Ali, zaś w zawodach z Kolejorzem kontuzji stawu skokowego doznał Kamil Grosicki. Mimo spuchniętej kostki kapitan zamierza jednak pojechać do Krakowa, by choć psychicznie wspierać kolegów z boiska, a gdyby sytuacja boiskowa była tragiczna sytuacja, czyli porażka grożąca degradacją, to być może w końcówce Grosik pojawi się na boisku z blokadą po silnym przeciwbólowym zastrzyku, by ratować Ekstraklasę i to nawet kosztem swojego zdrowia...

- Mamy też kilka chorób, nie chcę zdradzać nazwisk, ale liczę, że będą gotowi ci zawodnicy na Cracovię... - powiedział trener Thomas Thomasberg.

Pięćdziesiąty mecz!

W sobotę Granatowo-Bordowi rozegrają 50. w historii mecz o ligowe punkty z Cracovią, a dotychczas Pogoń wygrała 22 mecze, 11 zremisowała i 16 przegrała, co dało korzystną różnicę bramek: 80-70. Najwyższe zwycięstwa Portowców, to 4:0 u siebie i 5:1 na wyjeździe, a najdotkliwsza porażka miała miejsce pod Wawelem (0:5). Najwięcej goli padło w wygranym 5:3 wyjazdowym starciu Dumy Pomorza. Ostatnie dwa mecze Pogoń wygrała (jesienią na Twardowskiego 2:1, choć do 61. minuty przegrywała, a zwycięskie trafienie Paula Mukairu mkiało miejsce dopiero w 89. minucie), a od sześciu zawodów nie było remisów. W 13 poprzednich spotkaniach Duma Pomorza strzelała co najmniej jedną bramkę, ale w 9 wcześniejszych pojedynkach traciła jednego lub więcej goli. W Pucharze Polski Portowcy jeszcze nie grali z Cracovią, choć pucharowych rozgrywkach mierzyła się ona m.in. ze Świtem Szczecin (wygrywając na Skolwinie 1:0) i Błękitnymi Stargard (ulegając w 1/4 finału dwukrotnie po 0:2), a więc z klubem z miasta, w którym urodził się obecny szkoleniowiec Pasów.

Zwycięskie rezerwy

W ćwierćfinałowym meczu piłkarskiego Toyota Kozłowski Pucharu Polski ZZPN rezerwy Portowców po bezbramkowym boju pokonały w Świnoujściu rzutami karnymi miejscową Flotę 7:6, a Szczecinianie wystąpili w składzie: Alex Pesković - Miłosz Kurzydłowski, Rafał Jakubowski, Maksymilian Jóźwiak (72 Natan Waligóra), Mateusz Bartkowiak (85 Martin Rachubiński) - Bartosz Kuśmierczyk, Adam Frączczak, Kacper Berkowski (27 Michał Osowski), Bartosz Walendzik, Andrzej Ossowski - Kacper Stanowski. W drużynie Wyspiarzy wystąpiło natomiast aż 6 byłych Portowców: Dariusz Krzysztofek, Aron Stasiak, Hubert Sadowski, Patryk Paczuk, Bartłomiej Mruk i Hubert Turski. W pozostałych meczach 1/4 finału padły wyniki: Biali Sądów - KGS Polski Cukier Kluczevia Stargard 1:4; Dąb Dębno - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:0, karne 2:3; MKS Kotwica Kołobrzeg - Chemik Police 2:3. W półfinale Wybrzeże Rewalskie podejmie Pogoń II 20 maja o godz. 18, a Chemik zmierzy się z Kluczevią tydzień później, czyli 27 maja o godz. 18. Finał zaplanowany jest na 10 czerwca.

Terminarz w razie utrzymania...

Ekstraklasa SA opublikowała ramowy terminarz ligowy na sezon 2026/27 i miejmy nadzieję, że Pogoń nie będzie wtedy I-ligowcem... Składające się z 34 kolejek rozgrywki rozpoczną się w weekend 25-26 lipca, a ich zakończenie zaplanowano na 22-23 maja. Ostatnią kolejkę rundy jesiennej zaplanowano na 12-13 grudnia. Natomiast w dniach 1-3 września zostanie rozegrana I runda Pucharu Polski. ©℗ (mij)

W 30. kolejce grają

PIĄTEK

Zagłębie - Termalica 18.00

Jagiellonia - Górnik 20.30

SOBOTA

Korona - GKS Katowice 14.45

Lechia - Raków 17.30

Cracovia - POGOŃ 20.15

NIEDZIELA

Wisła - Radomiak 12.15

Widzew - Motor 14.45

Lech - Legia 17.30

PONIEDZIAŁEK

Piast - Arka 19.00

Tabela po 29 kolejkach

1. Lech Poznań 49 51-41 13 10 6

2. Górnik Zabrze 46 41-33 13 7 9

3. Jagiellonia Białystok 46 47-35 12 10 7

4. Wisła Płock 45 32-27 12 9 8

5. Zagłębie Lubin 44 42-34 12 8 9

6. Raków Częstochowa 43 41-36 12 7 10

7. GKS Katowice 43 42-40 13 4 12

8. Motor Lublin 39 39-43 9 12 8

9. Lechia Gdańsk 38 56-52 12 7 10

10. Legia Warszawa 37 34-32 8 13 8

11. Korona Kielce 37 36-35 10 7 12

12. Radomiak Radom 37 45-43 9 10 10

13. POGOŃ Szczecin 37 39-44 11 4 14

14. Cracovia Kraków 37 34-37 9 10 10

15. Piast Gliwice 36 35-39 10 6 13

16. Arka Gdynia 34 30-50 9 7 13

17. Widzew Łódź 33 34-37 9 6 14

18. Termalica Nieciecza 25 34-54 6 7 16

Lechia -5 pkt. za zaległości finansowe

REKLAMA