Piłka nożna. Pogoń dziewiąta czy trzecia?

Portal Transfermarkt.pl opublikował średnią liczbę widzów w rundzie jesiennej na piłkarskich stadionach PKO BP Ekstraklasy i wyliczył procent wykorzystania obiektu sportowego przed dany klub. W tej klasyfikacji szczecińska Pogoń uplasowała się na 9. miejscu, które zapewne byłoby wyższe, gdyby nowy stadion został wcześniej otwarty...

Wynik Pogoni (65,1%) nie jest jednak miarodajny, gdyż dopiero 1. października przy okazji meczu 11. kolejki z Lechią Gdańsk, nastąpiło uroczyste otwarcie całego stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera. Na meczu z Lechią było 20 016 widzów, następnie z Piastem 17 085 i Górnikiem 19 615, co daje wynik na poziomie 89,3% i plasuje portowców na trzecim miejscu w klasyfikacji. Natomiast w poprzednich spotkaniach frekwencja była następująca: Widzew 9339, Jagiellonia 8981, Wisła 9124, Zagłębie 9222, Lech 16 859 widzów. Do meczu z Lechem Poznań do dyspozycji kibiców były tylko dwie trybuny - zachodnia i południowa, a na stadion mogło wejść nieco ponad 9 tys. ludzi i tyle było na niemal każdym spotkaniu. To się zmieniło od 11. września i meczu z poznaniakami, gdy otwarty został narożnik trybuny zachodniej oraz trybuna wschodnia, a mecz mogło obejrzeć 17 050 osób. Na tę liczbę złożyły się również miejsca udostępnione dla kibiców gości, a obiekt wypełniony został prawie w 99%!

Liderem jest Widzew Łódź, a na dalszych miejscach znajdują się zespoły, które mają niską pojemność swoich stadionów. Przypominamy, że Warta Poznań rozgrywa swoje mecze w Grodzisku Wielkopolskim. Jak informuje portal Stadiony.net, kibice Górnika Zabrze doczekają się wreszcie czwartej trybuny na stadionie im. Ernesta Pohla. Dzięki tej renowacji pojemność obiektu wzrośnie z 24 563 do 31 871 miejsc siedzących. Na razie Górnik zapełnia 2/3 pojemności swojego stadionu. W drugiej części stawki znajdziemy kluby z obiektami powyżej 40 tys.(Lech, Śląsk, Lechia), które nie potrafią wypełnić swoich stadionów nawet w 50%. Obiekty Śląska i Lechii od lat świecą pustkami, natomiast niskie miejsce Lecha jest pewnym zaskoczeniem. ©℗ (PR)

Tabela frekwencji w rundzie jesiennej

1. Widzew Łódź 8 18.018 17.200 95,5 %

2. Raków Częstochowa 9 5.500 5.127 93,2 %

3. Radomiak 9 4.066 3.629 89,2 %

4. Stal Mielec 8 6.864 5.372 78,3 %

5. Warta Poznań 8 5.383 3.860 71,7 %

6. Miedź Legnica 8 6.194 4.411 71,2 %

7. Korona Kielce 8 22.432 10.547 68,1 %

8. Legia Warszawa 8 30.805 20.124 65,3 %

9. POGOŃ Szczecin 8 21.163 13.780 65,1 %

10. Górnika Zabrze 9 24.563 15.629 63,6 %

11. Cracovia kraków 9 15.016 8.776 58,4 %

12. Lech Poznań 9 41.609 18.331 44,1 %

13. Jagiellonia Białystok 9 22.432 9.658 43,1 %

14. Zagłębie Lubin 9 16.100 5.706 35,4 %

15. Wisła Płock 8 10.978 3.826 34,9 %

16. Piast Gliwice 8 9.913 3.411 34,4 %

17. Śląsk Wrocław 9 42.771 10.935 25,6 %

18. Lechia Gdańsk 8 43.615 7.006 16,1 %

Kolejno: liczba spotkań, pojemność stadionu, średnia widzów na jednym meczu, procent wykorzystania pojemności stadionu.