Piłka Nożna. Pogoń chce Węgra z Bundesligi!

Reprezentant Węgier Atilla Szalai blisko Pogoni Szczecin. 49-krotny reprezentant kraju miałby trafić do Dumy Pomorza na zasadzie wypożyczenie z Hoffenheim, klubu 1. Bundesligi.

Informację tę podał Yağız Sabuncuoğlu, dziennikarz z Turcji, a właśnie w tym kraju występował ostatnio Szalai, będący od lipca ubiegłego roku na wypożyczeniu w Kasimpasie grającej w Super Lig. Szalai jest lewonożnym środkowym obrońcą, a właśnie defensora o takim profilu szuka Pogoń w miejsce Mariana Huji, z którego klub nie był zadowolony po rundzie jesiennej. Szalai, który przed kilkoma dniami skończył 28 lat ma już za sobą bogatą karierę międzynarodową i częste zmiany klubu.

W młodym wieku trafił do Austrii, później przez Cypr do tureckiego giganta Fenerbahce Stambuł. Po 2,5 roku gry w Turcji został sprzedany do Hoffenheim za 12,3 miliona euro. W tym klubie kariery nie zrobił, bo rozegrał tylko 5 meczów w Bundeslidze, a w kolejnych sezonach był wypożyczany do Freiburga, Standardu Liege i Kasimpasy. Z Hoffenheim ma kontrakt ważny do czerwca 2027 roku.

Mimo częstej zmiany klubów jest od 2019 roku ważnym piłkarzem reprezentacji Węgier. Wystąpił w finałach Euro 2021, grając we wszystkich trzech meczach po 90 minut. Był również uczestnikiem ostatnich finałów ME w Niemczech, gdzie zagrał w dwóch spotkaniach. Ostatni występ w kadrze Madziarów zanotował w listopadzie ubiegłego roku, w meczu eliminacyjnym do mundialu z Irlandią. W 49. meczach węgierskiej kadry zdobył dwie bramki. Jesienią w Kasimpasie wystąpił w 15. meczach ligowych i zanotował jedną asystę. Nie wystąpił natomiast w żadnym z dwóch meczów rundy rewanżowej, która zaczęła się w Turcji 18 stycznia.

Powodem jego nieobecności w ostatnim mecz z Trabzonsporem miała być kontuzja. Pogoń w obecnym oknie transferowym pozyskała już Karola Angielskiego, Amerykanina Kellyna Acostę, Axela Holewińskiego, którego ściągnęła z wypożyczenia, oraz Patryka Dziczka. Przy czym ten ostatni dołączy do Portowców w lipcu, po wygaśnięciu kontraktu z Piastem Gliwice.

