Piłka nożna. Pierwsza porażka Pogoni

Kibic od wieków

2021-08-15 23:15:58

Skład zespołu beznadziejny. Ci piłkarze prezentują się naprawdę słabo. Ilość i częstotliwość urazów też daje dużo do myślenia. Jednostki treningowe wychodzą przed lub w trakcie meczu. Sezon na dobre się nie rozkręcił a w Pogoni masa urazów mięśniowych. Mata też to sygnalizował. Porażka ze wszech miar zasłużona. Nic tam się nie kleiło i to słabo wróży na kolejne mecze.