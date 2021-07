Piłka nożna. Pogoń pokonała w Opalenicy Wartę

W swoim ostatnim sparingu na przedsezonowym zgrupowaniu w Opalenicy ekstraklasowa Pogoń Szczecin pokonała występującą na tym samym szczeblu Wartę Poznań, a rozstrzygnięcie pojedynku zapadło w końcówce.

Pogoń Szczecin – Warta Poznań 2:1 (0:1); 0:1 – Jakub Sangowski (17), 1:1 Kostas Triantafyllopoulos (75), 2:1 Michał Kucharczyk (85).

Pogoń: Jakub Bursztyn (46 Dante Stipica) – Jakub Bartkowski (46 Paweł Stolarski), Kryspin Szcześniak (46 Kostas Triantafyllopoulos), Mariusz Malec (46 Benedikt Zech), Hubert Matynia (46 Luis Mata) – Mariusz Fornalczyk (46 Michał Kucharczyk), Mateusz Łęgowski (46 Damian Dąbrowski), Kacper Łukasiak (46 Alexander Gorgon), Kacper Smoliński (46 Kamil Drygas), Marcel Wędrychowski (46 Rafał Kurzawa) – Hubert Turski (46 Jean Carlos)

Żółta kartka: Mariusz Fornalczyk

Na pierwszą połowę portowcy wyszli w bardzo młodym składzie, a po przerwie zagrał potencjalnie pierwszy skład.

Pierwsze minuty to aktywna gra naszych piłkarzy. Z upływem czasu inicjatywę zyskali bardziej doświadczeni poznaniacy. W 17. minucie piłkę przejęli rywale, dobrze zachował się Jakub Sangowski, który minął szczecińskiego obrońcę i ładnym strzałem skierował piłkę do siatki. Zespół Kosty Runjaica stosował wysoki pressing, próbował odbierać piłkę już na połowie przeciwnika, ale nie stwarzał klarownych okazji. Rywale także, choć przenosili się pod naszą bramkę, to nie oddawali groźnych uderzeń. Pod koniec pierwszej części piłkę głową nad poprzeczką uderzył Hubert Turski.

Po przerwie na boisko wyszła całkiem nowa jedenastka Pogoni. Szczecinianie uzyskali przewagę i prowadzili grę. Co jakiś czas zbliżali się w okolice bramki Warty. Długo jednak nie przynosiło to korzyści. W 60. minucie po rzucie rożnym piłkę zgrał Kamil Drygas, ta trafiła na głowę Benedikta Zecha, a Austriak uderzył w dość dobrej sytuacji wprost w dłonie golkipera. W 74. minucie portowcy doprowadzili do wyrównania. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Rafał Kurzawa, a akcję głowa wykończył Kostas Triantafyllopoulos. W kolejnych sytuacjach szczęścia próbował m.in. grający w ataku Jean Carlos. Szczecinianie udokumentowali przewagę w drugiej części trafieniem Michała Kucharczyka, który skorzystał z asysty Kamila Drygasa.

W sobotę zawodnicy Pogoni zakończą zgrupowanie w Opalenicy.

