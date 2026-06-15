Piłka nożna. Okręt zacumował w okręgówce

Historyczny awans piłkarzy Okrętu do Klasy Okręgowej. Fot. Okręt Szczecin/Facebook

Mistrzem piłkarskiej A Klasy Grupy 2 został Okręt Szczecin, który był rewelacją rundy wiosennej (11 zwycięstw i jeden remis) w ostatnim spotkaniu pokonał przy Kresowej rezerwy Chemika Police 4:0.

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Od początku Okręt kontrolował pojedynek, który toczony był przy obficie padającym deszczu. W pierwszej połowie dwukrotnie do siatki trafił Piotr Tkaczonek. Przy pierwszej golu Tkaczonek podawał piłkę do kolegi, a wyszedł z tego centrostrzał, który zaskoczył bramkarza Chemika. Druga bramka padła po rzucie rożnym i strzale głową. Po przerwie po golu dołożyli jeszcze Szymon Trepkowski i Kacper Jaguszewski. Po końcowym gwizdku na murawie rozpoczęło się świętowanie.

- Przed sezonem miałem nadzieję na środek tabeli, może gdzieś wyżej, ale nic więcej - powiedział po meczu Jakub Skarżyński, trener Okrętu. - Wiedziałem jednak, że jakościowo mamy piłkarzy na dobrym poziomie. Teraz wiem, że nasza konsekwentna praca miała sens, a zawodnicy uwierzyli mi oraz grającemu asystentowi Bartkowi Sławickiemu i jestem z tego bardzo dumny. Klasa Okręgowa oczywiście stawia przed nami wyższe wymagania, a każda drużyna grająca w okręgówce posiada zawodnika, który jest w stanie pociągnąć zespół do zwycięstwa. Myślę, że nie będziemy zmieniali naszej koncepcji gry i z tą bazą zawodników, jesteśmy w stanie się utrzymać. Będziemy funkcjonowali podobnie jak w tej rundzie, czyli skupiać się na każdym kolejnym meczu.

Po rundzie jesiennej Okręt był na 9. miejscu, a zakończył sezon na pierwszym. W barażach o awans do Klasy Okręgowej wystąpi wicemistrz Rybak Trzebież. Wicher Reptowo spada bezpośrednio, a w barażach o utrzymanie zagrają GKS II Kołbacz (z Kick Off Szczecin) i Future Szczecin (z SALOS-em Szczecin). ©℗

(PR)

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