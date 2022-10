Piłka nożna. Na otwarcie stadionu mecz z Lechią

Po dwutygodniowej przerwie rozgrywki wznawia w weekend PKO BP Ekstraklasa. Pogoń w sobotni wieczór podejmować będzie Lechię Gdańsk.

Ekipa z Gdańska fatalnie rozpoczęła sezon. Po dziewięciu rozegranych spotkaniach ma na koncie zaledwie 5 punktów. Lechia wygrała jesienią tylko jeden mecz z Widzewem w Łodzi, a we wrześniu poprawiła swój bilans punktowy po remisach z Jagiellonią i Wartą. Fatalne wyniki doprowadziły do zmian w sztabie szkoleniowym. Klub podziękował za współpracę byłemu asystentowi Kosty Runjaicia w Pogoni Tomaszowi Kaczmarkowi. Jego obowiązki tymczasowo przejął Maciej Kalkowski, ale w przerwie reprezentacyjnej nowym szkoleniowcem Lechii został 48-letni Marcin Kaczmarek. Były piłkarz Pogoni i później trener szczecińskiego klubu związał się z gdańskim klubem dwuletnim kontraktem. Dla Kaczmarka jest to powrót na trenerską ławkę Lechii. W klubie tym pracował już w latach 2004-2006. Nowy szkoleniowiec pierwszy mecz w sezonie zaliczy w Szczecinie i bardzo liczy na błysk swojego najlepszego snajpera Flávio Paixão. Portugalczyk strzelił już w tym sezonie w ekstraklasie 5 bramek, w tym dwie w ostatnim meczu z Jagiellonią.

W szczecińskiej drużynie zabraknie kontuzjowanych Kacpra Smolińskiego, Kacpra Kostorza oraz Alexa Gorgona. Również Lechia przystąpi do meczu w Szczecinie osłabiona. Kontuzjowani są Filip Koperski, Ilkay Durmus, a na uraz pleców uskarża się Łukasz Zwoliński.

Pogoń w przypadku potknięć Legii i Rakowa może po sobotnim meczu awansować na pozycję lidera PKO Ekstraklasy. Po 10 kolejkach portowcy mają w dorobku 18 punktów i 5 zwycięstw, a od początku sezonu nie przegrali meczu na własnym stadionie. W sobotę Stadion Miejski im. Floriana Krygiera może być gorącym piekiełkiem. 1 października zaplanowano bowiem oficjalne otwarcie stadionu i spodziewana jest blisko 21-tysięczna widownia. Będzie to rekordowa frekwencja nie tylko w tym sezonie, ale od początku XXI wieku w Szczecinie.

Uroczystości związane z otwarciem stadionu rozpoczną się od wczesnych godzin przedpołudniowych. Od godziny 11 na boiskach Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży rozpocznie się dziecięcy festiwal piłkarski prowadzony przez trenerów Pogoni Szczecin Football Schools. Od godz. 16 zaplanowano kolejną część eventu, która będzie realizowana przed kołowrotkami wejściowymi na stadion, od strony ulicy Witkiewicza. W programie m.in. wywiady z byłymi zasłużonymi piłkarzami Pogoni Szczecin oraz dmuchane zjeżdżalnie, piłkarski bilard, dart, stołowe piłkarzyki i strefa food trucków. Na otwarcie stadionu zaproszono także liczne grono zasłużonych byłych piłkarzy i trenerów Pogoni m.in. Olgierda Moskalewicza, Marcina Robaka, Mariana Kielca i Edi Andradinę.

(woj)