Piłka nożna. Wymęczone zwycięstwo Pogoni

Z wysokości trybuny

2022-09-04 18:23:59

To co chcę z tego meczu utrzymać w pamięci to tylko wynik.Wszystko inne co działo się w II połowie-to do zapomnienia.Tragedia jak portowcy prezentowali się w tej części meczu.Mentalnie są w czarnej dziurze.Strach ich paraliżuje.Taka gra absolutnie na dłuższą metę jest nie do przyjęcia przez kibiców.