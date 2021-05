Piłka nożna. Kozłowski powołany na zgrupowanie przed ME, Grosicki w rezerwie

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił listę szerokiej kadry zawodników powołanych na zgrupowanie w Opalenicy, które zacznie się 24 maja, rozpoczynając bezpośrednie przygotowania do mistrzostw Europy, a w gronie reprezentantów kraju znalazł się m.in. pomocnik Pogoni Szczecin Kacper Kozłowski!

W kadrze znalazł się także Grzegorz Krychowiak, wcześniej występujący m.in. w szczecińskiej Stali i Orle Mrzeżyno, a wśród rezerwowych - były piłkarz Pogoni Szczecin Kamil Grosicki.

- Jestem entuzjastycznie nastawiony i jak mówiłem już wcześniej, od samego początku potrzebujemy jedności, wiary i pewności siebie - powiedział P. Sousa. - Na podstawie doświadczeń z poprzednich trzech spotkań reprezentacji Polski powołana przeze mnie kadra jest najlepszą decyzją w tej chwili. Jeśli chodzi o Kacpra Kozłowskiego, to w kadrze nie jest się ze względu na wiek. Liczy się jakość, jaką prezentuje dany zawodnik. Albo jest potencjał albo nie. U Kacpra jest bardzo duży, który może być realizowany na wiele sposobów. Mam nadzieję, że jego mentalność wesprze go i będzie mógł obrać właściwy kierunek, by móc się rozwijać. Już podczas marcowego zgrupowania zaangażowaliśmy go w nasze działania. Kozłowski to zawodnik, który jest silny fizycznie i gra bardzo dobrze. Chcę, by podczas tego turnieju Kacper miał szansę wspierać zespół i pomóc kadrze narodowej osiągać sukcesy. To zawodnik, który ma przed sobą przyszłość. Trudno było podjąć decyzję odnośnie Kamila Grosickiego. Oczywiście wiem, jaki poziom może reprezentować. Kamil ma ogromne doświadczenie i dużo wniósł do drużyny narodowej. Chcemy jednak przyjrzeć się innej ścieżce rozwoju tej drużyny, która będzie najlepsza, by móc osiągać sukcesy. Jak już wspomniałem, podjęcie tej decyzji było trudne, ale emocje zawsze odstawiam na bok. Skupiam się na tym co jest najważniejsze i jaki wkład mogą wnieść poszczególni zawodnicy. Zawodnicy na liście rezerwowych muszą być gotowi, a także utrzymywać wysoki poziom, byśmy mogli z nich skorzystać, jeśli będzie taka potrzeba. Jeżeli w naszej drużynie pojawią się kontuzje, będziemy powoływać graczy z listy rezerwowej. Mam jednak nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych urazu. W kadrze uwzględniłem 27 piłkarzy, na których się skupiamy. Musi być zachowana właściwa równowaga. Mamy koncepcję, którą chcemy wdrożyć, by nasz zespół rósł w siłę. Z powodu kontuzji nie mogli być powołani Krzysztof Piątek i Arkadiusz Reca, który grał między innymi w zachodniopomorskiej Flocie Świnoujście. Nie rozmawiałem z nimi, ale kontakt był ze strony moich współpracowników. Założyłem sobie, że osoby ze sztabu szkoleniowego będą rozmawiali z zawodnikami w moim imieniu. Ci gracze zawsze są mili widziani i na pewno będę z nimi w kontakcie w ciągu następnych dni, aby wiedzieć jak wygląda sytuacja, jak przebiega rekonwalescencja. Chcemy być dla nich wsparciem nawet wtedy, gdy przechodzą trudne chwile. Musimy być jak wspólna rodzina.

Kadra reprezentacji Polski

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United, Anglia), Radosław Majecki (AS Monaco, Monako), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn, Włochy).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona, Włochy), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Michał Helik (Barnsley, Anglia), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa, Rosja).

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire, USA), Kamil Jóźwiak (Derby County, Anglia), Mateusz Klich (Leeds United, Anglia), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa, Rosja), Karol Linetty (Torino, Włochy), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion, Anglia), Przemysław Płacheta (Norwich City, Anglia), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf, Niemcy), Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia, Francja), Karol Świderski (PAOK Saloniki, Grecja), Jakub Świerczok (Piast Gliwice).

Lista rezerwowych: Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg, Rosja), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion, Anglia), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja).

