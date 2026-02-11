Środa, 11 lutego 2026 r. 
REKLAMA 3 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Kibice nie przyszli na Pogoń

Data publikacji: 11 lutego 2026 r. 08:11
Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2026 r. 08:11
Piłka nożna. Kibice nie przyszli na Pogoń
Z uwagi na słabszą frekwencją Pogoń zdecydowała się wyłączyć z użytkowania jeden z sektorów na stadionie  

Frekwencja w niedzielnym meczu Pogoni z Termaliką Nieciecza była najniższą w tym sezonie w Szczecinie. Na stadion im. Floriana Krygiera zdecydowało się przybyć tylko 10807 kibiców. To też najgorsza frekwencja na inaugurację wiosny Pogoni od kilku lat i wynik gorszy od średniej portowców w tym sezonie o blisko 9 tysięcy.

REKLAMA

Pogoń rozpoczęła wiosnę z najskromniejszą liczbą kibiców od lat. Przed rokiem w pierwszym meczu wiosny z Zagłębiem Lubin 1 lutego na trybunach zasiadło 11910 kibiców. Pod koniec lutego 2024 r mecz z ŁKS śledziło na żywo 17500 widzów, a w lutym 2023 roku pojedynek ze Śląskiem ponad 14 tysięcy kibiców.

Początek piłkarskiej wiosny w środku zimy daje się we znaki nie tylko Pogoni, ale także innym klubom ekstraklasy. Widzów na piłkarskie widowiska PKO BP Ekstraklasy przychodzi zdecydowanie mniej niż jesienią. W 16 weekendowych meczach rozegranych w 2026 roku na trybunach pojawiło się niespełna 186 tysięcy kibiców. Średnia na stadionach PKO Ekstraklasy w dwóch kolejkach rozegranych w styczniu i lutym wyniosła 11605 kibiców, podczas gdy średnia dla całego sezonu PKO BP Ekstraklasy to 13322 widzów. (woj)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

3 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA