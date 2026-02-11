Piłka nożna. Kibice nie przyszli na Pogoń

Z uwagi na słabszą frekwencją Pogoń zdecydowała się wyłączyć z użytkowania jeden z sektorów na stadionie

Frekwencja w niedzielnym meczu Pogoni z Termaliką Nieciecza była najniższą w tym sezonie w Szczecinie. Na stadion im. Floriana Krygiera zdecydowało się przybyć tylko 10807 kibiców. To też najgorsza frekwencja na inaugurację wiosny Pogoni od kilku lat i wynik gorszy od średniej portowców w tym sezonie o blisko 9 tysięcy.

Pogoń rozpoczęła wiosnę z najskromniejszą liczbą kibiców od lat. Przed rokiem w pierwszym meczu wiosny z Zagłębiem Lubin 1 lutego na trybunach zasiadło 11910 kibiców. Pod koniec lutego 2024 r mecz z ŁKS śledziło na żywo 17500 widzów, a w lutym 2023 roku pojedynek ze Śląskiem ponad 14 tysięcy kibiców.

Początek piłkarskiej wiosny w środku zimy daje się we znaki nie tylko Pogoni, ale także innym klubom ekstraklasy. Widzów na piłkarskie widowiska PKO BP Ekstraklasy przychodzi zdecydowanie mniej niż jesienią. W 16 weekendowych meczach rozegranych w 2026 roku na trybunach pojawiło się niespełna 186 tysięcy kibiców. Średnia na stadionach PKO Ekstraklasy w dwóch kolejkach rozegranych w styczniu i lutym wyniosła 11605 kibiców, podczas gdy średnia dla całego sezonu PKO BP Ekstraklasy to 13322 widzów. (woj)

