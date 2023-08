Piłka nożna. Katastrofalna pierwsza połowa Pogoni i... pożegnanie z pucharami

Rewanż zostanie rozegrany 17 sierpnia o godz. 18 na Twardowskiego i choć szans na awans właściwie już nie ma, warto godnie pożegnać się z konferencyjną ligą. Zwycięzca dwumeczu - i raczej nie będą to portowcy, choć czasem cuda się zdarzają... - w IV rundzie zmierzy się z lepszą drużyną z pary Dila Gori - APOEL. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 10 sierpnia o godz. 19 w gruzińskim Tbilisi, a rewanż zaplanowano na 17 sierpnia o godz. 19 na Cyprze. (mij)

Po dwóch zmianach w przerwie Pogoń przez kwadrans zdecydowanie przeważała, będąc blisko strzelenia honorowej bramki. W 48. minucie po wyjściu spod pressingu i kontrze w liczebnej przewadze pięciu na trzech, Kouloúris uderzył obok bramki. Pięć minut później grecki napastnik miał kolejną okazję w polu karnym, ale w środę zaliczył pierwszy mecz w granatowo-bordowych barwach (choć stroje były tym razem fiołkowe) bez strzelonego gola. Chwilę potem Biczachczjan dwa razy strzelał obok bramki, a w 60. minucie po centrze z rzutu wolnego Grosicki główkował zbyt lekko. W 64. minucie Hyun-seok przejął piłkę z prawej strony boiska i podał do Orbana, a ten po indywidualnej akcji pokonał naszego bramkarza kompletując hat-tricka, zaś piąty gol definitywnie podciął skrzydła ofensywie portowców, a ponieważ gospodarze nie forsowali już tępa, więcej podbramkowych akcji praktycznie już nie oglądaliśmy. Jedynie dwanaście minut później groźnie z ponad dwudziestu metrów uderzył De Sart, ale piłka minimalnie minęła słupek.

W pierwszej połowie stosujący bardzo agresywny pressing gospodarze praktycznie nie pozwalali wyjść portowcom z własnej połowy i strzelili cztery gole, lecz nie dzięki finezyjnym akcjom, ale z powodu elementarnych błędów bramkarza oraz jego kolegów, z dziwnym uporem próbujących rozgrywać piłkę na własnym przedpolu. W 13. minucie De Sart zdecydował się na strzał z 20 metrów, a źle interweniujący Klebaniuk odbił piłkę przed siebie i do bramki z bliska dobił ją Orban. Dwadzieścia minut później po błędzie Koútrisa, Klebaniuk obronił główkę Hyun-seoka. Po kolejnych trzech minutach Kums zagrał prostopadle pomiędzy Malca i Zecha do wybiegającego Orbana, a ten wygrał pojedynek z austriackim stoperem i głową przelobował stojącego na tzw. piątce bramkarza Pogoni. Pięć minut później kolejny błąd popełnił Klebaniuk wychodząc z bramki i niedokładnie podając, a futbolówkę przejął Cuypers i z okolic linii bocznej, czyli około 40 metrów od bramki, uderzył do pustej siatki podwyższając prowadzenie. W doliczonym czasie pierwszej połowy Zahovič stracił piłkę tuż pod własnym pole karnym, a Cuypers bez problemów ponownie celnie strzelił.

Ekstraklasowi piłkarze Pogoni po katastrofalnych błędach w pierwszej połowie, bardzo wysoko przegrali na wyjeździe z belgijskim Gentem i praktycznie żegnają się z europejskimi pucharami, a zadowalająco spisali się tylko licznie przybyli do Gandawy szczecińscy kibice, którzy długimi fragmentami zagłuszali miejscowych fanów.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Bogdan 2023-08-09 23:11:51 Na bramce to chyba wisiała firanka. To jest niestety poziom całej naszej ekstraklasy. Tak samo by z Gent poległa Legia, Lech, Raków.

Pogodniak 2023-08-09 23:06:39 To co piszą media o występie szczecińskiej pogoni to czegoś takiego nie czytałem od lat.Klebaniuk Pogoń opisywani w kompromitujący sposób. Ten mecz ten bramkarz zapisali się w historii klubu i miasta. Coś niebywałego jak można było prezentować się tak beznadziejnie.

@Lud 2023-08-09 22:59:39 Nie wiedziałem, że Poznań sponsoruje tę nędzną pogoń. Co do tramwajów to zgoda, co chwile się tam palą

Teraz Radomiak. 2023-08-09 22:55:39 Komromitacja. Puchary to już historia. W niedzielę gramy mecz z Radomiakiem, który ma dwóch wysokich napastników. Portugalczyk Rocha ma 2 metry wzrostu , a Brazylijczyk Henrique 190 cm. Obaj grają znakomicie głową. Kilka dni temu w meczu z Cracovią mieli pecha, bo strzelali trzy razy w poprzeczkę i w słupek. Biorąc pod uwagę umiejętności naszego bramkarza i stoperów może być nieciekawie w walce w powietrzu. Czy rozbita Pogoń się podniesie ?

DM 2023-08-09 22:51:44 Amen!

Jerzy 2023-08-09 22:41:09 Pogoń to jeden z nielicznych zespołów w Europie, który przy pressingu np. 8 piłkarzy rywali przy polu karnym Pogoni , nie wybija piłki 60 metrów do przodu tylko próbuje ją rozegrać. W lidze to się jeszcze udaje, ale dzisiaj już nie. Klebaniuk zamiast wybić daleko piłkę podaje ją rywalowi i tracimy trzeciego gola. Zahovic zamiast wybić daleko piłkę podaje ją przeciwnikowi na własnym polu karnym i tracimy czwartego gola.

Pogoń 2023-08-09 22:40:00 Taki jest właśnie stan szczecińskiego zespołu, nie ma się czym emocjonować - tylko kibiców szkoda.

kibic 2023-08-09 22:36:55 Jakie pożegnanie ? Fenomenalny występ bramkarza ocalił zespół od kompromitacji

Lud 2023-08-09 22:33:23 Zabawka milionera dotowana z pieniędzy podatników z woli sołtysa wioski z psującymi się tramwajami