Piłka nożna. Porażka Pogoni w kiepskim stylu...

Tom

2022-07-24 22:26:40

Dramatyczna nieskuteczność w pierwszej połowie, to wręcz kompromitacja pogoniarzy , a trener bajdurzy po meczu , że zespół rośnie. Przekonamy się w czwartek w Kopenhadze co dalej z tym rośnięciem. Żeby to tylko urosło do kilku straconych bramek.