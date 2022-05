Piłka nożna. Iskierka nadal wygrywa

W sobotę rozegrano 27. kolejkę Klasy Okręgowej a w Grupie 2 liderująca Iskierka Szczecin wysoko pokonała Energetyka Gryfino 7:0.

Grająca częściowo w rezerwowym składzie Iskierka nie miała problemów ze swoim przeciwnikiem. Z okazji awansu do IV ligi, klub przygotował na to spotkanie okolicznościowe koszulki i grilla dla kibiców. Stal Szczecin przegrała na wyjeździe z Morzyckiem Moryń 1:3, a jedyną bramkę dla zespołu gości zdobył Adam Bogusz. Mecz szczecińskiej Arkonii z Czarnymi Lubanowo nie doszedł do skutku. Drużyna z Lubanowa poinformowała Arkonię i ZZPN, że nie stawi się na mecz z powodu braku zawodników do gry i oddaje spotkanie walkowerem.

