Piłka Nożna. Pogoń potwierdza wtorkowe informacje „Kuriera" o odejściu piłkarzy

We wtorek podaliśmy informacje o odejściu z występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin trzech piłkarzy: Macieja Żurawskiego do Warty Poznań, Arona Stasiaka do Olimpii Elbląg i Bartłomieja Mruka do Górnika Łęczna. W środę wieczorem szczeciński klub oficjalnie potwierdził większość naszych informacji.

Pomocnik Maciej Żurawski przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do Warty Poznań, do której był już wypożyczony wiosną sezonu 2020/21. Kluby i zawodnik porozumiały się i piłkarz opuszcza Szczecin. W Pogoni rozegrał on 37 ekstraklasowych spotkań, w których zdobył 4 gole. Z naszym klubem żegna się jako brązowy medalista mistrzostw Polski. Z Dumą Pomorza wywalczył też juniorskie wicemistrzostwo kraju.

Napastnik Aron Stasiak do końca sezonu 2022/23 ma reprezentować barwy II-ligowej Olimpii Elbląg, do której przenosi się na zasadzie wypożyczenia. Umowa nie zawiera opcji wykupu zawodnika przez drużynę z województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast znajduje się w niej klauzula umożliwiająca Pogoni skrócenie wypożyczenia po zakończeniu rundy jesiennej. Urodzony w Kamieniu Pomorskim piłkarz jest wychowankiem Trójki Węgorzyno. Pierwszy raz z pierwszą drużyną Pogoni trenował już ponad 4 lata temu. W ostatnich latach Aron przebywał już na wypożyczeniach w I-ligowych Wigrach Suwałki oraz w Górniku Łęczna, wraz z którym przez 1,5 sezonu występował w II lidze i sezon na zapleczu ekstraklasy. Swój debiut w PKO BP Ekstraklasie zanotował w ubiegłym roku podczas spotkania z Wartą Poznań. Jak dotąd był to jego ostatni oficjalny występ w pierwszym zespole. W III-ligowej drużynie rezerw zanotował 48 gier, w których strzelił 11 bramek. W marcu przedłużył kontrakt z Pogonią do czerwca 2025 roku.

Nie wiemy jeszcze, czy stoper Bartłomiej Mruk trafi do Łęcznej na zasadzie transferu definitywnego, czy na wypożyczenie. Być może kontuzja, jaką niedawno odniósł, opóźniła wyprowadzkę z grodu Gryfa lub sprawiła, że Górnik zrezygnował z pozyskania obrońcy. (mij)