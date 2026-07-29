Piłka nożna. Churlinov oficjalnie w Pogoni

Darko Churlinov związał się z Pogonią dwuletnim kontraktem. Fot. Pogoń/Facebook

Nowym piłkarzem Pogoni Szczecin oficjalnie został Darko Churlinov. Reprezentant Macedonii Północnej jest doskonale znany kibicom PKO Bank Polski Ekstraklasy. W sezonie 2024/25 reprezentował barwy Jagiellonii Białystok, dla której strzelił pięć bramek w ekstraklasie i trzy w europejskich pucharach.

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Churlinov należał do czołowych skrzydłowych ligi. Zagrał w 26 meczach Ekstraklasy walnie przyczyniając się do zdobycia przez klub z Białegostoku brązowego medalu rozgrywek. Wystąpił w tamtym sezonie w obu meczach z Pogonią, także w tym z ostatniej kolejki, w którym po remisie 1:1 Portowcy stracili szanse na podium.

Swoją piłkarską drogę rozpoczynał w akademii 1. FC Köln, a następnie reprezentował również VfB Stuttgart, Schalke 04, FC Burnley, a w minonym sezonie turecki Kocaelispor. Na swoim koncie ma także 42 występy w reprezentacji Macedonii Północnej.

Nowy zawodnik Pogoni najlepiej czuje się na lewym skrzydle, jednak z powodzeniem może występować również po przeciwnej stronie boiska oraz jako ofensywny pomocnik.

(woj)

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